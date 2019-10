Titoli e aperture: il delitto Sacchi e le elezioni in Umbria nel racconto dei quotidiani in edicola

Francesco Fotia / Agf L'edicola a Piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma



Dietro l’uccisione di Luca Sacchi in un quartiere della Capitale, uno scambio di droga che il giovane stava acquistando con la fidanzata. In stato di fermo due giovani di Roma, uno dei quali denunciato dal fratello e dalla madre.

E il voto di domani in Umbria, dalle 7 alle 23, dove non è previsto il ballottaggio. Perciò diventerà presidente della giunta regionale chi otterrà più voti. In corsa 8 aspiranti governatori, ma la partita è tra l’imprenditore alberghiero Vincenzo Bianconi, 46 anni, sostenuto da Pd e M5s, e Donatella Tesei, 61 anni, senatrice della Lega, appoggiata dal centrodestra unito. Per il nuovo governo è il primo test.

CORRIERE DELLA SERA

Luca ucciso, lite per la droga

Rapinato mentre la comprava con la fidanzata. Fermati due ventenni

LA REPUBBLICA

Droga Capitale

Non è stato lo scippo di uno zainetto a provocare l’omicidio di Luca Sacchi ma un acquisto di stupefacenti finito male Arrestati due ventenni. La madre di uno di loro li ha denunciati alla polizia: “Meglio in cella che tra i pusher”

Il dossier shock della procura: a Roma 30 piazze di spaccio, se ne vende a tonnellate

LA STAMPA

Franceschini: con il M5S per governare a lungo. In Umbria il primo passo

A Narni, Di Maio, Conte, Speranza e Zingaretti insieme per la prima volta

IL SOLE 24 ORE

Evasione, più intercettazioni e carcere

L’innalzamento delle pene previsto dal Dl fiscale amplia lo spazio di controllo dei Pm

Per i reati di omessa o infedele dichiarazione estesa la custodia cautelare

IL MESSAGGERO

Ucciso per la droga, presi i killer

Per la morte di Luca Sacchi fermati due pusher di San Basilio: uno di loro ha confessato

I pm: mazzette di denaro nello zaino della ragazza, volevano rapinarli senza consegnare l’hashish

IL GIORNALE

Sfida di Forza Italia: «Tasse, tetto al 30%»

Berlusconi: inserire nella Costituzione un limite alle imposte

LIBERO QUOTIDIANO

Se la prendono con l’acqua

Non bastava la tassa sulle bottiglie di plastica, i grillini vogliono chiedere anche tre miliardi alle aziende che vendono la minerale: 40mila posti a rischio. Bere un sorso costerà una fortuna

IL FATTO QUOTIDIANO

FONDI- COOPERAZIONE A CHI FABBRICA ARMI

DECRETO FISCO BLOCCATO DAL NO DEI 5 STELLE AL MEF SULLA NORMA INFILATA IN EXTREMIS CHE APRE LE CASSE DEGLI AIUTI PER IL TERZO MONDO AI FORNITORI DELLA DIFESA

IL FOGLIO

A Baghdad la piazza anti establishment è sciita e grida “Iran fuori, fuori”

La protesta è contro il potere filoiraniano che si è insediato quando l’America è uscita di scena e che costringe il paese alla povertà

“Premier, dove sono i cecchini?”

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Italia, la paralisi Capitale

Fisco, arriva un premio per i commercianti che usano il Pos Domani le regionali in Umbria. Conte: la coalizione ha futuro

IL GAZZETTINO

Bancomat e carte, sconti fiscali

Credito d’imposta del 30% sulle commissioni ai negozi che accettano i pagamenti elettronici

Tagli: 15 milioni in meno per il volontariato Tasse più alte anche sulle sigarette “al vapore”

IL MATTINO

Allarme carceri colabrodo, entrano 5 cellulari al giorno

I dati choc del Dap dopo l’atto d’accusa del procuratore di Napoli Melillo

«Lotta a droga e telefonini in cella, 300 camorristi spostati al Centro-nord»

IL SECOLO XIX

Delitto di Roma in manette due ragazzi «Ipotesi droga»

Il sospetto del pm: scambio finito con una rapina La fidanzata di Luca nega. Denaro nel suo zaino

IL TEMPO

Povero ragazzo, ma non sparate tutti su Roma

Per i pm c’è una storia di droga dietro al delitto. Il Capo della Polizia se lo lascia scappare e i politici – Salvini in testa – lo mettono in croce

