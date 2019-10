Alitalia, Fieramonti, dazi e il caso Consip nelle aperture dei giornali in edicola

Pixabay I giornali

Ogni giorno una cifra nuova che si aggiunge. Alla manovra di Bilancio 2020 mancano almeno 5 miliardi di coperture e nella maggioranza rosso-gialla non si placano le tensioni. In cerca di risorse per far quadrare i conti, il Consiglio dei ministri ha deciso di scongelare i risparmi di Quota 100 e Reddito di cittadinanza: in pratica, 1,5 miliardi. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri confidano nel piano antievasione che prevede la revoca delle licenze per chi ha subito una condanna definitiva. Da Milano arrivano però le pesanti critiche all’esecutivo di Confindustria ed Assolombarda. Boccia e Bonomi accusano il governo di non avere una una strategia per una vera politica economica. E dalla platea degli imprenditori l’applauso più forte e è per il capo dello Stato Sergio Mattarella. Sui dazi Usa, Bruxelles avverte: “Abbiamo il diritto di adottare contromisure”.

CORRIERE DELLA SERA

Manovra, l’attacco delle imprese

Tensioni nella maggioranza, mancano 5 miliardi. Sui dazi le contromosse dell’Europa

LA REPUBBLICA

Alitalia, volo annullato

Atlantia: se c’è la revoca delle concessioni di Autostrade non investiremo. Irritazione del governo

Critiche a Delta, il piano di rilancio rischia di ripartire da zero. E si riaffaccia l’alternativa Lufthansa

Manovra, mancano altri due miliardi di coperture

IL MESSAGGERO

Alitalia, salvataggio in bilico

Vertice tra Conte e cinque ministri, tensione con Atlantia che chiede garanzie su rotte e assetti

Premier e Di Maio divisi sulla revoca delle concessioni. Il Tesoro: serve un dossier sui nodi

IL GIORNALE

#FioramontiDimettiti

Caso frasi violente, il ministro attacca: colpa del tritacarne mediatico

La Lega a caccia della parcella che fa tremare Conte Guerra internazionale di spie tra Salvini e il premier

LIBERO QUOTIDIANO

L’Inps ci ruba il TFR

Ben 3,3 milioni di lavoratori hanno lasciato la quota mensile della liquidazione (7% del salario) in un fondo dell’ente: 68 miliardi, in buona parte usati per tappare buchi e regalare sussidi

Spariti 36 miliardi versati dagli italiani

IL FATTO QUOTIDIANO

CONSIP: L'unico complotto è quello dei renziani

La Forleo boccia i pm sul Capitano: I suoi furono errori "involontari", non falsi per incastrare il giglio magico.

IL SOLE 24 ORE

Boccia: piano shock da 170 miliardi

Infrastrutture, lavoro, cuneo fiscale e giovani le priorità del presidente di Confindustria

Il piano senza nuovo debito grazie ai fondi già stanziati e a 100 miliardi di eurobond

IL FOGLIO

Francia, Germania e Italia. Un asse tra le imprese per un nuovo Patto di stabilità

L’Ue rompa gli indugi e vari un piano di investimenti almeno da 1.000 miliardi da finanziare anche con Eurobond L’idea del n°1 di Confindustria

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Imprese, pressing su Conte

«Pochi i 2 miliardi previsti, per il cuneo fiscale ne servono 13-14»

Decreto migranti, stretta sui rimpatri. Dazi Usa: chi si salva e chi no

IL GAZZETTINO DI VENEZIA

Alitalia, salvataggio in bilico

Atlantia riapre la trattativa sulla cordata: chieste garanzie. Tensione con il governo

Autostrade, torna sul tavolo la revoca delle concessioni: Conte e Di Maio divisi

IL MATTINO

Sanità, servono 16mila medici

Il piano del ministro Speranza: concorsi per coprire i buchi dell’organico entro sei mesi

Manovra, rincari per giochi e tabacchi. Gli industriali a Conte: più fondi al taglio del cuneo

LA NAZIONE

Altolà delle imprese: giù le tasse

Bonomi (Assolombarda) attacca. «Taglio del cuneo, servono 14 miliardi»

IL SECOLO XIX

Dazi su prodotti per mezzo miliardo Appello di Conte: l’Europa ci aiuti

La stangata colpisce agrumi, molluschi e liquori Si salvano l’olio d’oliva, il vino e i prodotti Dop

IL TEMPO

Ecco gli evasori fiscali in ogni Regione

Tasse. Studio del governo inchioda Calabria, Campania e Sicilia, vere regine del «nero»

Sud, quasi un cittadino su due non paga Tasi e Imu. Lazio meglio: sotto la media italiana

