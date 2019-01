È stato svaligiato un furgone portavalori sulla Statale 'Barese'

Una rapina è stata messa a segno stamane poco dopo le 7,30 ad un furgone portavalori, bloccato da alcuni banditi sulla SS.96 nei pressi di Mellitto (Ba). Secondo una prima ricostruzione, i malfattori sono entrati in azione con due furgoni che sono stati messi di traverso sulla carreggiata, e poi incendiati, per evitare la fuga del mezzo blindato. I rapinatori hanno quindi forzato le pareti corazzate dell'automezzo con una pala meccanica, impossessandosi di quanto era a bordo. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi tecnici e sono in corso le ricerche dei banditi, fuggiti probabilmente su più vetture.

A causa dei due veicoli in fiamme lungo la strada statale 96 'Barese', l'Anas ha reso noto che il tratto in prossimità del km 91,600 è chiuso in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Altamura (Ba). Il personale Anas è presente sul posto per coordinare le attività di ripristino della circolazione in piena sicurezza e per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi. Al momento il traffico viene deviato in direzione Bari al km 89,700 presso lo svincolo 'Cassano'.

