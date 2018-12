C'è stata una grossa rapina a un portavalori sulla Avellino-Salerno 

Alessandro Serrano' / AGF Polizia stradale

Momenti di terrore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove la rapina a un furgone portavalori ha scatenato un Far West con spari, auto sequestrate e inseguimenti della Polizia. Il mezzo blindato è stato assaltato da un gruppo armato all'altezza dell'uscita di Serino, poche centinaia di metri prima dell'imbocco della galleria di Monte Pergola, in direzione Salerno. I rapinatori hanno bloccato un'autocisterna costringendo l'autotrasportatore a mettere il mezzo di traverso sulla carreggiata per bloccare il traffico e hanno dato fuoco ad alcuni veicoli prima che sopraggiungesse il portavalori.

Un commando di venti persone ha studiato nei minimi dettagli la rapina che è terminata con un conflitto a fuoco con i carabinieri giunti sul posto https://t.co/b3ZsdIjvxl — Orticalab (@Orticalab) 4 dicembre 2018

Una pattuglia della Polstrada ha raggiunto immediatamente la zona e ha cercato di bloccare i rapinatori, che hanno aperto il fuoco. Gli agenti hanno risposto e si è scatenato il panico tra gli automobilisti rimasti intrappolati. A quel punto i rapinatori hanno costretto una donna a lasciare l'auto e sono fuggiti a bordo dell'utilitaria. I vigili del fuoco stanno raggiungendo la zona per spegnere i veicoli dati alle fiamme. Non è ancora chiaro se il colpo sia andato a buon fine. Non ci sarebbero feriti.

