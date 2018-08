Rai, Foa: prendo atto del no della Vigilanza, azionista mi dica che fare

Marcello Foa, presidente nominato dal consiglio di amministrazione della Rai, dopo la bocciatura di oggi dalla in commissione di Vigilanza è pronto a fare quel che gli verrà chiesto "dall'azionista". "Prendo atto con rispetto - afferma Foa - della decisione della commissione di vigilanza della Rai. Come noto, non ho chiesto alcun incarico nel Consiglio che mi è stato proposto dall'azionista. non posso, pertanto, che mettermi a sua disposizione invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai"

