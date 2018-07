Rai, Fnsi: con M5s-Lega siamo alle liste di proscrizione

"Nella Rai legastellata è già tempo di liste di proscrizione". Lo scrive il segretario Fnsi, Raffaele Lorusso, sul sito www.articolo21.org. "L'invettiva del vicepremier Luigi Di Maio contro 'raccomandati e parassiti' - secondo Lorusso - lascia presagire tempi difficili per chi lavora per assicurare agli utenti un'informazione di qualità, secondo i canoni del servizio pubblico". Lorusso sottolinea che "parlare di "raccomandati e parassiti" significa alimentare l'odio della rete nei confronti di chi fa informazione pubblica. Una notizia falsa - Di Maio e' il primo a saperlo - funzionale al tentativo di far passare in secondo piano l'occupazione della governance della Rai".

