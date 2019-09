In Italia un posto di lavoro su tre è legato a industrie che usano proprietà intellettuale

B. BOISSONNET / BSIP



Una donna in cerca di lavoro

In Italia, le industrie che fanno un uso intensivo di Diritto di proprietà intellettuale generano all’incirca sette milioni di posti di lavoro (il 31,5 % di tutti i posti di lavoro) e contribuiscono con 774 miliardi di euro al PIL dell’Italia (46,9 %). Sono questi i risultati di una relazione congiunta pubblicata dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), che analizza l’impatto dei settori industriali ad alta intensità di diritti di PI sull’economia dell’UE tra il 2014 e il 2016.

In particolare, la relazione è la terza di una serie che monitora il contributo delle industrie che fanno un uso superiore alla media di marchi, disegni e modelli, brevetti, diritti di autore, indicazioni geografiche e privative per ritrovati vegetali, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell’Ue.

Nel periodo in esame, l’occupazione nelle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale in tutta l’Ue è cresciuta di 1,3 milioni di posti di lavoro rispetto al periodo 2011-2013, mentre l’occupazione totale nei 28 Stati membri dell’Ue è leggermente diminuita. Il valore aggiunto per dipendente in queste industrie è superiore a quello del resto dell’economia. Di conseguenza, i dipendenti godono di retribuzioni notevolmente più elevate rispetto ad altre industrie, con un premio salariale pari in media al 47 %. Tali industrie rappresentano inoltre la quota maggiore degli scambi di merci e servizi tra l’Ue e le altre regioni del mondo (81 %).

“Le industrie che utilizzano intensamente diritti di proprietà intellettuale svolgono un ruolo cruciale nell’accrescere la prosperità dell’UE e nel garantirne il futuro economico”, ha dichiarato il direttore esecutivo dell’EUIPO, Christian Archambeau. “Sono più resilienti di fronte alla crisi economica e più innovative. La nostra sfida consiste nel far sì che tutte le imprese e tutti gli imprenditori possano proteggere i loro DPI, in particolare nel settore delle PMI”.

Secondo António Campinos, presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, “l’importanza delle industrie ad alta intensità di DPI rispecchia la forza dell’economia basata sulla conoscenza in Europa. Le imprese di questi settori spesso depositano serie di diritti di proprietà intellettuale per proteggere le proprie attività intellettuali. Questa strategia crea prodotti e servizi ad alto valore aggiunto, contribuendo in tal modo a garantire la competitività a lungo termine dell’Europa”.

L’Ue vanta una ricca tradizione di disegni e modelli ed è leader mondiale nel design industriale. Le industrie che fanno un uso intensivo di disegni e modelli hanno un forte impatto economico in tutti i 28 Stati membri dell’UE. In totale, i settori industriali che utilizzano diritti sui disegni e modelli rappresentano 30,7 milioni di posti di lavoro diretti e contribuiscono per il 16,2 % al PIL totale dell’UE.

Nel periodo dello studio sono stati creati altri 14,3 milioni di posti di lavoro in industrie di supporto. Inoltre, nel 2016 le esportazioni questo settore hanno generato un’eccedenza commerciale di oltre 66 miliardi di EUR. Le registrazioni di marchi sono spesso indicative di un futuro successo commerciale, consolidano il marchio di una società e ne sottolineano il carattere distintivo sul mercato.

