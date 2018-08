Le previsioni meteo (in attesa della 'burrasca d'estate' del fine settimana) 

Piogge molte forti e brusco calo delle temperature. Sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it a prevedere un fine settimana di intenso maltempo sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali.



Un ciclone di origine artica raggiungera' l'Italia, e le prime avvisaglie si avranno gia' oggi, con temporali su gran parte del nord, mentre il meteo resta negativo su Sicilia e Calabria. Domani condizioni meteo avverse al nord, e domenica anche al centro con temporali, nubifragi, grandinate e locali trombe d'aria possibili un po' ovunque. L'aria fredda sia di maestrale sia di bora provochera' un crollo termico di circa 15 gradi, dove piu' piovoso. Tornera' anche la neve sulle Alpi, sopra i 1800 metri.



Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, assicura che "dopo la batosta meteorologica dovuta dal passaggio della 'burrasca d'estate', la pressione tornera' ad aumentare su tutto il Paese, e ancora una volta potrebbe avere dei contributi dall'Africa". La prossima settimana si prevede "soleggiata e via via più calda su tutta Italia".

Il tempo previsto per domani

NORD - deciso maltempo tra Liguria centro-orientale, Emilia Romagna, Lombardia meridionale e Triveneto con temporali diffusi localmente intensi, in special modo dalla serata. Piu' isolati i fenomeni sul resto del settentrione anche se in sensibile intensificazione sul Piemonte meridionale verso sera.

CENTRO E SARDEGNA - nuvolosità in rapido aumento sulle regioni peninsulari con rovesci e temporali sulla Toscana centro-settentrionale in estensione ad Umbria e Marche tra tarda mattinata ed ore pomeridiane. I fenomeni, localmente, potranno assumere anche caratteristica di forte intensita' e si attenueranno solo parzialmente per fine giornata. Maggiormente localizzate le precipitazioni su Abruzzo e Lazio e comunque in attenuazione serale; poco nuvoloso o velato sulla Sardegna.

SUD E SICILIA - deciso maltempo su Calabria e Sicilia con rovesci o temporali da sparsi a diffusi anche intensi sull'isola e sulla Calabria centro-meridionale. In tarda serata parziale miglioramento anche se con precipitazioni che insisteranno sulle aree tirreniche delle due regioni; cielo da parzialmente a molto nuvoloso per nubi medio-alte in intensificazione dalla tarda mattinata con rovesci o temporali sparsi più frequenti su Puglia centro-meridionale, zone interne di Campania e Molise, aree tirreniche ed immediato entroterra della Basilicata. Dalla sera diradamento della nuvolosità su Molise, Puglia garganica, Basilicata settentrionale e Campania.

TEMPERATURE: minime in lieve diminuzione sulle zone alpine e sulle coste tirreniche meridionali; per lo piu' stazionarie sul resto del Paese. Massime in calo al nord e sulle regioni tirreniche sia centrali che meridionali; in lieve aumento sulle due isole maggiori; senza sostanziali variazioni altrove.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it