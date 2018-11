Prescrizione, Bonafede: sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione

Pierpaolo Scavuzzo / AGF Alfonso Bonafede

La riforma della prescrizione "sarà approvata con il ddl anticorruzione" ed "entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita'". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite a 'Circo Massimo', torna a spiegare i termini dell'accordo di governo raggiunto ieri. "Ieri è andata così - racconta - ho detto che non ci sono dubbi che dobbiamo scrivere una riforma del processo penale e lo abbiamo messo nero su bianco, io non vedevo l'ora". La legge delega sul processo penale "dovrà prevedere che l'approvazione ci sarà entro dicembre 2019. Questo - spiega Bonafede - l'accordo politico. E nella legge anticorruzione che entrerà in vigore a gennaio non c'è alcun collegamento con un'altra legge".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it