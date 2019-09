Le notizie di oggi (ore 7,30)

LO SPETTRO DELLA SCISSIONE NEL PD: ZINGARETTI "UN PARTITO UNITO SERVE ALLA DEMOCRAZIA"

Il segretario a Torino fa appello all'unità "basta tormentoni su chi entra ed esce", e apre a Di Maio sul 'patto civico' per l'Umbria che "va incoraggiato". Invito all'unione anche da Francheschini: la separazione consensuale è una cosa ridicola. Il ministro della Cultura lancia un appello a Renzi: questa è anche casa tua.

SALVINI 'CHIAMA' I SUOI A PONTIDA: FAREMO OPPOSIZIONE CON I REFERENDUM, QUESTA È L'ITALIA CHE VINCERÀ

Folla imponente al raduno del Carroccio, quasi 45 mila persone. Il leader leghista: la flat tax al 15% sarà il primo provvedimento quando torneremo al governo. Poi frena gli attacchi a Mattarella: bisogna portare rispetto. Insultato Gad Lerner, aggredito un video maker di Repubblica.

CSM: ORLANDO, LO STREAMING È UNA CONCESSIONE AL POPULISMO

Presentazione dei 16 candidati alle elezioni. Di Matteo attacca: per fare carriera criteri simili al metodo mafioso.

PAPA: MOMENTO GRAVE PER IL MONDO, LA PACE "DILAPIDATA" DA NUOVI MURI

Messaggio del Pontefice all'arcivescovo Sierra in occasione dell'incontro di Assisi: enorme tristezza per le nuove guerre e per le barriere, la pace è senza confini.

DRONI SUI POZZI SAUDITI: ATTESA PER IL PREZZO DEL PETROLIO ALL'APERTURA DEI MERCATI

Gli Usa puntano il dito su Teheran: pronti a reagire se attacca Riad. La repubblica islamica respinge come "insensate" le accuse. Rohani: necessaria una tregua nello Yemen. Aramco annuncia: riprenderemo un terzo della produzione domani.

TUNISIA: VERSO BALLOTTAGGIO TRA IL GIURISTA E IL MAGNATE POPULISTA

Bassa affluenza alle presidenziali, 45%. Secondo i primi exit poll il costituzionalista indipendente Saied al 19,5%, il tycoon della tv, attualmente in carcere, al 15,5%.

BORIS JOHNSON "LONDRA COME HULK, USCIREMO DI FORZA DALL'UE"

Il premier britannico evoca il supereroe verde della Marvel ma parla anche di progressi enormi nei negoziati sulla Brexit. Domani vedrà Juncker a Lussemburgo.

ATLANTIA: AL VIA OPERAZIONE TRASPARENZA, MION, "INIZIATIVE DOVEROSE E NECESSARIE"

Domani il cda di Edizione, la cassaforte del gruppo. Il presidente della holding all'AGI: valutiamo iniziative doverose e necessarie, anche a salvaguardia della credibilità; nessuna vendita o scorporo di Autostrade.

MUSICA: BOSSO, NON POSSO PIÙ SUONARE NON CHIEDETEMELO

Annuncio dell'artista, affetto da una patologia degenerativa, alla Fiera del Levante: due dita non mi funzionano più bene.

SERIE A: IL MILAN VINCE 1-0 A VERONA, PRIMA VITTORIA ROMA, 4-2 AL SASSUOLO

La Lazio cade a Ferrara, successi esterni di Atalanta, Cagliari e Bologna. Domani Torino-Lecce: granata per la vetta.



