Ponte Genova: martedì il commissario Bucci annuncerà chi lo ricostruirà

Afp Marco Bucci, sindaco di Genova

"Domani diremo chi ricostruirà il nuovo ponte. Lo comunicheremo intorno alle 16. Ci sono ancora due o tre tessere del puzzle che devono essere messe nel posto giusto". Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci. "Domani alle 16 ci sarà tutto scritto - ha ribadito il primo cittadino -. Potrebbe esserci una sorpresa". "Oggi abbiamo avuto l'autorizzazione sulla parte Ovest che è quella dove c'è il cantiere adesso, quindi i lavori iniziano da subito. Non appena avremo la formalizzazione che sarà, penso, questo pomeriggio. Ovviamente prima di vedere calare un pezzo dal ponte ci vorranno 10-15 giorni" ha detto Bucci.

"I lavori sono cominciati e andranno avanti a spron battuto l'unico problema è il tempo atmosferico" ha sottolineato Bucci. "Sono molto contento di quello che la Procura ha fatto perché hanno dimostrato che quando si lavora tutti insieme le cose si ottengono, anche quelle più difficili. È un grande passo avanti per la città perché Genova ha bisogno di un ponte di alta qualità in fretta. E tutti stiamo lavorando in questa direzione".

