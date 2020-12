L'Italia sfiduciata e paralizzata dal Covid, raccontata dal Censis

AGI - Libertà in cambio di salute. È questo il patto disperato a cui gli italiani sono pronti per uscire dal tunnel del Covid. Lo racconta bene il Censis nel Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese. Italiani paralizzati dall'incertezza sul futuro, uomini e donne a cui nemmeno le buone notizie sull'arrivo imminente del vaccino sembrano essere servite per recuperare fiducia nella ripresa. Il 2020 è stato per questo definito dall'Istituto di piazza di Novella come 'l'anno della paura nera'. Con il direttore dell'AGI Mario Sechi ne discutono Giorgio De Rita, direttore generale del Censis e Gianluca Maurizi, giornalista economico dell'Agenzia Italia.