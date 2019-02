Il Vaticano ha 'spretato' il cardinale pedofilo McCarrick

Chip Somodevilla / Afp Theodore McCarrick

Theodore McCarrick, ex arcivescovo di Washington, 88 anni, è stato ridotto allo stato laicale. Si tratta del primo (ex) cardinale che nel giro di pochi mesi, da essere membro del Collegio cardinalizio è stato spretato.

La Congregazione per la Dottrina della Fede rende noto in un comunicato che l'11 gennaio scorso ha emanato il decreto conclusivo del processo penale a carico di Theodore Edgar McCarrick, con il quale l'accusato "è stato dichiarato colpevole dei seguenti delitti perpetrati da chierico: sollecitazione in Confessione e violazioni del Sesto Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l'aggravante dell'abuso di potere, pertanto gli è stata imposta la pena della dimissione dallo stato clericale".

"Il 13 febbraio, la Sessione Ordinaria (Feria IV) della Congregazione per la Dottrina della Fede ha esaminato gli argomenti presentati nel ricorso del ricorrente e ha deciso di confermare il decreto del Congresso. Questa decisione è stata notificata a Theodore McCarrick in data 15 febbraio. Il Santo Padre ha riconosciuto la natura definitiva, a norma di legge, di questa decisione, la quale rende il caso res iudicata, cioé non soggetta ad ulteriore ricorso".



