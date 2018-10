Papa: San Romero è un messaggio di pace per tutta l'America Latina

"Il ricordo di San Oscar Romero è un eccezionale opportunità di inviare un messaggio di pace e riconciliazione a tutti i popoli dell'America Latina". Così Papa Francesco ricevendo in udienza i pellegrini di El Salvador, giunti a Roma in occasione della Canonizzazione di monsignor Oscar Romero - ucciso dagli 'squadroni della morte' mentre celebrava messa il 24 marzo del 1980 -, che si è svolta ieri in piazza San Pietro. Il pontefice ha sottolineato che il Salvador "ha una fede viva" espressa in diverse forme di "religiosità popolare" che modella la "vita sociale e familiare". "Tuttavia - ha aggiunto Francesco -, le difficoltà e il flagello della divisione e della guerra non sono mancati; la violenza è stata sentita fortemente nella sua storia recente. Non sono pochi i salvadoregni che hanno dovuto lasciare la loro terra in cerca di un futuro migliore. La memoria di San Oscar Romero è un'occasione eccezionale per inviare un messaggio di pace e riconciliazione a tutti i popoli dell'America Latina".

