Papa Francesco: "Dio accolga Lambert, ogni vita ha sempre valore"

"Dio Padre accolga tra le sue braccia Vincent Lambert". Così Papa Francesco in un tweet sull'account Pontifex. "Non costruiamo - ha aggiunto il Ponrefice - una civiltà che elimina le persone la cui vita riteniamo non sia più degna di essere vissuta: ogni vita ha valore, sempre".

