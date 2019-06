Palpeggiatore seriale arrestato al comizio di Salvini a Cremona

foto: Twitter Polizia, auto

In coda per un selfie con Matteo Salvini, ha approfittato della calca per palpeggiare una 16enne. Luca Todde, cinquantenne di origini sarde e residente da anni nel Bergamasco, è stato arrestato dalla squadra mobile. L'episodio è avvenuto lunedì sera subito dopo il comizio elettorale di Matteo Salvini a Cremona. La minore era in coda per fare un selfie con il vicepremier quando l'uomo, in fila dietro di lei, ne ha approfittato per starle addosso in modo pesante.

Il palpeggiamento è durato circa dieci minuti, senza che la ragazza riuscisse a divincolarsi. Solo una volta giunta sotto il palco è riuscita a scappare allertando le forze dell'ordine a cui ha indicato il responsabile delle molestie, che si trovava ancora sul posto. L'uomo è stato subito fermato da agenti della squadra mobile in borghese. Il pm, Milda Milli, ha disposto la custodia cautelare in carcere, dove, domani alle 9, si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al gip. L'uomo avrebbe ammesso di aver compiuto molestie analoghe un anno fa in piazza Duomo a Milano, approfittando della calca al concerto di Radio Italia.

