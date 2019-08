Il palio di Siena è stato vinto dal cavallo 'scosso' della Selva

VINCENZO PINTO / AFP Palio di Siena

Incredibile cavalcata del cavallo Di Remorex, dopo la caduta del fantino. Vince dunque la Selva anche dopo la caduta del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia superando all'arrivo il Bruco. Una corsa ad alta tensione dopo una mossa lunga condizionata dalla rivalità tra Oca e Torre, Per la Selva è la 39esima vittoria. Per il fantino la settima dopo quella al palio di luglio nella Giraffa. Seconda vittoria per il cavallo.

