Agguato a Napoli: ucciso 31enne a colpi di pistola

Agguato in via Cupa Capodichino a Napoli, nei pressi del quartiere Secondigliano. Un uomo di 31 anni, Alessandro Napolitano, con un precedente per spaccio di droga, gestore di un bar in zona con il fratello, Azzurro, è stato ucciso a colpi di pistola esplosi mentre era davanti al garage della sua abitazione a bordo della sua Opel grigia, sul lato guidatore.

Secondo quanto si è appreso, contro Napolitano sono stati sparati almeno 9 colpi, di cui alcuni hanno lasciato il foro nella carrozzeria della vettura e almeno 2 sono stati sparati a distanza ravvicinata mirando alla testa. Indaga la polizia. Non si esclude alcuna pista, compresa quelle che riguardano la vita personale dell'uomo. Sul posto la Scientifica per i rilievi. A dare l'allarme alle forze dell'ordine, circa alle 21.30, personale del 118.

