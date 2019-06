Un ventenne olandese è stato ucciso con una coltellata alla schiena nel Comasco

Un ventenne olandese è stato accoltellato alla schiena ed è morto poco dopo essere stato portato nell'ospedale di Como. Il giovane, secondo quanto è stato ricostruito, è stato colpito durante una lite scoppiata per futili motivi nella tarda serata di domenica mentre era in corso la festa del paese a Veniano (Como). Secondo quanto riporta il Giornale di Como, sarebbe stato accoltellato proprio nel parco del Municipio dove era in corso la 31esima edizione del Giugno Venianese.

