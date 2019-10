Le notizie del giorno (ore 9.30)

Foto: Riccardo De Luca / AGF Giuseppe Conte

MANOVRA: IL GOVERNO REPLICA ALLE OSSERVAZIONI UE

Prevista in mattinata la pubblicazione del testo sul sito del Mef. La Commissione imputa all'Italia la mancata riduzione del debito per il 2020. Gualtieri: va ridotto in modo graduale e sostenibile.

RUSSIAGATE: CONTE SI DIFENDE E ATTACCA SALVINI, NON SI PLACA LA POLEMICA

Il premier mette al riparo gli 007 italiani, "Acclarata la loro estraneità", e chiede al leader del Carroccio di chiarire l'affaire Savoini. La Rai scossa dal caso Report per la trasmissione su Moscopoli.

UE: MACRON PROPONE BRETON COMMISSARIO DOPO LA BOCCIATURA DI GOULARD

La scelta sul nome dell'attuale Ceo del gruppo di servizi tecnologici di Atos ed ex ministro dell'Economia francese. E' stato anche a capo di France Telecom.

GAFFE DI TRUMP: COSTRUIREMO UN MURO ANTI MIGRANTI ANCHE IN COLORADO

L'annuncio, durante una conferenza sull'energia a Pittsburgh, scatena l'ironia sui social perché lo stato non confina con il Messico.

CLIMA: GLI USA PREPARANO IL RITIRO FORMALE DALL'ACCORDO DI PARIGI

L'intesa prevede il taglio delle emissioni del 28% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2025. Per completare l'iter ci vorrà un anno.

BANGLADESH: 19ENNE BRUCIATA VIVA A SCUOLA, 16 CONDANNATI A MORTE

La studentessa era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme dopo aver rifiutato di ritirare una denuncia per molestie sessuali contro il preside.

SAIPEM: CRESCONO UTILE E RICAVI, AUMENTANO GLI ORDINI, CALA IL DEBITO

Nei primi 9 mesi dell'anno guadagni saliti a 44 milioni, contro una perdita di 357 milioni nello stesso periodo del 2018. Ricavi +11,4% a 6,749 miliardi. Cao: "Soddisfatto. Ora consolidare la leadership".

LO SMALTIMENTO DELLA PLASTICA TRA GLI AFFARI DEL CLAN, 15 ARRESTI A RAGUSA

Operazione 'Plastic free' della Dda di Catania sul traffico di rifiuti. Tra i fermati anche un boss 'pentito'. Contestati i reati di estorsione, illecita concorrenza con minaccia, lesioni aggravate e ricettazione.

CALCIO: ASSEGNATO ALLA CINA IL MONDIALE PER CLUB DEL 2021, SARÀ A 24 SQUADRE

Infantino: "Una decisione storica". Il paese asiatico votato all'unanimità. Deciso anche un investimento della Fifa di un miliardo di dollari per il calcio femminile.

