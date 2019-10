Le notizie del giorno (ore 13,30)

GOVERNO, DI MAIO: "TROPPI ANNUNCI, FACCIAMO E POI PARLIAMO"

Il leader M5s: questo non può essere il governo in cui ogni mattina leggiamo interviste che annunciano qualcosa. Poi chiede "un voto trasversale" sul taglio dei parlamentari. Il Blog delle Stelle all'attacco: "Gli assenteisti che faranno?"

RENZI: SERVE UN'AUTORITÀ PER I SERVIZI

Il leader di Italia viva: "Gli 007 non dipendano solo dal premier". Poi assicura: non faccio cadere il governo ma Conte si occupi dei dossier e non delle polemiche. Marcucci: non sono certo che le uscite dai dem siano finite.

PRESSING DI DEM E LEU PER L'ABOLIZIONE DEL SUPER TICKET SULLA SANITÀ‚Äč

Il ministro Speranza: va superato al più presto, servono 490 milioni. Sì di Zingaretti: bisogna dare una mano a chi ha bisogno di aiuto.

IL GRIDO D'ALLARME DI PAPA FRANCESCO, L'AMAZZONIA DEVASTATA DA INTERESSI DISTRUTTIVI

Il Pontefice apre il Sinodo con una critica a Bolsonaro e un monito alla Chiesa: eviti l'avidità di nuovi colonialismi.

USA, BIDEN ATTACCA TRUMP: "ABUSA DELLA PRESIDENZA"

L'ex vicepresidente in un editoriale avverte il titolare della Casa Bianca: alle urne ti suonerò come un tamburo. Sale a tre il numero dei senatori repubblicani critici per le pressioni di Trump su Stati stranieri perché indagassero sui Biden.

POLIZIOTTI UCCISI IN QUESTURA, DOLORE E POLEMICHE

Convalidato l'arresto di Alejandro Augusto Stephan Meran, accusato di omicidio plurimo e di tentato omicidio e ricoverato per una ferita al'inguine. Le sue condizioni sono stazionarie. I funerali si dovrebbero tenere martedì.

AUSTRIA: UCCIDE L'EX FIDANZATA CON IL SUO COMPAGNO E NE STERMINA LA FAMIGLIA, STRAGE A KITZBUEHEL

Cinque i morti, il 25enne si è costituito e ha confessato.

SCONTRI E ARRESTI A HONG KONG, I MANIFESTANTI SFIDANO I DIVIETI CON IL VOLTO COPERTO

Molti hanno indossato le maschere nonostante l'Alta Corte abbia confermato il bando deciso dalla governatrice Carrie Lam. La polizia ha usato lacrimogeni e gas al peperoncino. Riaperta parzialmente la metropolitana.

TRAGICO INCIDENTE STRADALE NEL COSENTINO, IN UNO SCONTRO FRONTALE MUOIONO 4 GIOVANI

Lo schianto tra due auto forse a causa dell'asfalto scivoloso sulla statale Silana Crotonese, vicino a Rende. Le vittime avevano tra i 18 e i 19 anni. Grave una coppia di fidanzati.

MOTO, MARQUEZ TRIONFA NEL GP DI THAILANDIA E VINCE L'OTTAVO MONDIALE

Per il pilota spagnolo della Honda è il quarto titolo di fila. Secondo Quartararo, terzo Vinales.

STASERA INTER-JUVE, CONTE CERCA L'ALLUNGO SU SARRI

Nella Moto Gp Quartararo parte in pole in Thailandia.

