Le notizie del giorno (ore 14,30)

MANOVRA, RUSH FINALE: CONTE ASSICURA "QUOTA 100 RIMANE", STASERA IL CDM

Vertice di maggioranza in mattinata, poi riunione tecnica con Gualtieri per ricomporre le posizioni. Il premier: conserviamo la misure pensionistica perché questo è l'indirizzo politico. Alle 21 il Consiglio dei ministri. Il Documento deve essere trasmesso all'Ue entro mezzanotte.

ISTAT: IN ITALIA 192 MILIARDI DI 'SOMMERSO' E 3,7 MILIONI DI LAVORATORI ILLEGALI

Nel 2017 l'economia 'non osservata', comprensiva delle attività illegali, pari al 12,1% del Pil, circa 211 miliardi.

DUELLO TV SALVINI-RENZI, SFIDA SENZA REGOLE

I leader si affronteranno stasera nella trasmissione 'Porta a Porta' dalle 22.50 per 75 minuti.

DI MAIO: LINEA DURA CONTRO ERDOGAN, EMBARGO ALLE ARMI ANCHE SUI CONTRATTI IN ESSERE

Per il ministro possibile bloccare anche le forniture già avviate oltre a quelle non ancora firmate. Al via le sanzioni di Trump: pronto a distruggere la loro economia. L'esercito turco entra a Manbij e avanza verso Kobane.

BREXIT: BARNIER, ACCORDO IN SETTIMANA ANCORA POSSIBILE

Il capo-negoziatore Ue ottimista su un'intesa prima della scadenza del 31 ottobre.

LA CATALOGNA SI INFIAMMA PER LE PROTESTE INDIPENDENTISTE, AEROPORTO DI BARCELLONA NEL CAOS

Lo scalo di 'El Prat' in stato di assedio. Voli cancellati.

WHIRPOOL: L'AZIENDA CONFERMA LA CESSIONE DEL SITO DI NAPOLI, ESPLODE LA PROTESTA

Scendono in piazza gli operai e bloccano la Napoli-Salerno. Ira di Patuanelli: comportamento predatorio, governo pronto a scelte unilaterali.

ARCELOR MITTAL: RIVOLUZIONE AI VERTICI, LASCIA JEHL, AL SUO POSTO LUCIA MORSELLI

L'ex ad di Ast Terni prende il timone del gruppo in Italia. Sindacati sul piede di guerra: decisione incomprensibile.

VATICANO: GUAZZI BROCCOLETTI È IL NUOVO CAPO DELLA GENDARMERIA

Il successore di Domenico Giani ha svolto gran parte delle indagini su Vatileaks.

SANITÀ: AL RIZZOLI DI BOLOGNA IL PRIMO TRAPIANTO AL MONDO DI VERTEBRE UMANE

Sostituita una parte della colonna a un uomo di 77 anni colpito da tumore osseo: "Il paziente sta benissimo".

EUROPEI: STASERA AZZURRI IN CAMPO CONTRO IL LIECHTENSTEIN

La Nazionale di Mancini prova nuovi schemi.

