Le notizie del giorno (ore 19,30)

COMMISSARIO UE: CONCORRENZA O AGRICOLTURA? LA MOSSA DI SALVINI

Il premier Conte pensa che sia ancora possibile aggiudicarsi il portafoglio della Concorrenza, ma il leader della Lega ha una strategia che punta anche a quello dell'Agricoltura e 'lancia' la candidatura del ministro Centinaio.

LITE NEL PD ANCHE SULLA PETIZIONE ANTI SALVINI, RENZI BLOCCA LA SUA RACCOLTA DI FIRME

L'ex segretario: non voglio polemiche, ma qualcuno fermi l'ossessione ad personam contro di me.

TENSIONE A HONG KONG: POLIZIA SPARA LACRIMOGENI PER ROMPERE L'ASSEDIO DEI MANIFESTANTI

Centinaia di persone circondano una caserma nella zona portuale, gli agenti reagiscono con i gas. Nel caos il quartiere meta di turisti. Lunedi' sciopero generale.

OPPOSIZIONE IN PIAZZA A MOSCA, 600 ARRESTI

Manifestazione per le elezioni "libere ed eque" dopo che a quasi tutti gli esponenti anti-Putin e' stata preclusa la candidatura. Arrestata anche Lyubov Sobol, l'avvocatessa alleata di Navalny.

DISARMO ADDIO: IL PENTAGONO ANNUNCIA, GLI USA SCHIERERANNO NUOVI MISSILI IN ASIA

Appena 'pensionato' il trattato Inf, Washington fa sapere che dispieghera' nuove armi convenzionali a medio raggio. Esper: vorrei farlo al piu' presto, e' questione di mesi.

CLIMA: IN GROENLANDIA SCIOLTE 11 MILIARDI DI TONNELLATE DI GHIACCIO

Le temperature artiche hanno raggiunto un nuovo picco e i ghiacciai si sciolgono come mai prima.

ALLARME DELL'ONU: POSSIBILI NUOVI ATTACCHI ISIS ENTRO L'ANNO

Quadro inquietante delle intelligence dei Paesi delle Nazioni Unite: 30.000 foreign fighters potrebbero essere ancora vivi e il 'califfato' potrebbe avere riserve finanziarie per un totale compreso tra i 50 e i 300 milioni di dollari.

STRAGE IN DISCOTECA, PRESA LA BANDA SERIALE DELLO SPRAY

Arrestati 6 giovani tra i 19 e i 22 anni che usavano sostanze urticanti per commettere scippi e rapine e poi acquistare droga e beni di lusso. In manette anche un ricettatore.

VACANZE D'AGOSTO: 24 MILIONI DI ITALIANI IN VIAGGIO, CODE FINO A 17 CHILOMETRI

Weekend da 'bollino nero'. Traffico molto intenso in uscita dalle grandi città. Domani e lunedì sciopero dei casellanti.

F1: POLE DI VERSTAPPEN IN UNGHERIA, LE FERRARI IN QUARTA E QUINTA FILA

Tempo pazzesco per il pilota olandese, che mai in carriera era partito primo. Alle sue spalle le Mercedes di Bottas e Hamilton, poi le rosse con Leclerc davanti a Vettel.

