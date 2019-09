Le notizie del giorno (ore 19,30)

Alberto PIZZOLI / AFP Giuseppe Conte

UE: CONTE IN PRESSING SU MIGRANTI E PATTO DI STABILITÀ, PARIGI APRE ALLA MODIFICA DI DUBLINO

Il premier a Bruxelles incontra von der Leyen e Tusk e chiede il ricollocamento automatico: "C'è una grande disponibilità a trovare subito un accordo temporaneo, per i Paesi riluttanti ci saranno penalità finanziarie consistenti". La Francia: "Italia alleato storico, condividiamo la necessità di avere una politica europea dell'asilo".

MIGRANTI: OCEAN VIKING FA ROTTA VERSO NORD, CHIESTA L'EVACUAZIONE DI UNA DONNA INCINTA

La nave ong con 84 migranti a bordo ha inoltrato alle autorità marittime di Italia e Malta una richiesta per una naufraga al nono mese. L'imbarcazione e' in attesa di un porto dal 31 agosto. Sassoli: deve sbarcare. Salvini: vogliono riaprire i porti per tornare a far quattrini.

IL GOVERNO GIALLOROSSO ACCELERA SUI SOTTOSEGRETARI, LA LISTA ENTRO DOMANI

Conte: "Dobbiamo completare la squadra per poter partire ed essere attivi quanto prima".

EUTANASIA: CEI "RIVEDERE LA LEGGE, VIVERE È UN DOVERE"

Appello di Bassetti: il Parlamento legiferi prima di sentenza Consulta.

ECOFIN: DI MAIO RIUNISCE ALLA FARNESINA IL TEAM ECONOMICO M5S

Venerdi' e sabato nella capitale finlandese il vertice informale dei ministri economici: sul tavolo la riforma del Patto di Stabilita'.

ALLARME RECESSIONE IN GERMANIA: MERKEL "DOVREMO FARE I CONTI CON MINORI ENTRATE FISCALI", DOMANI PARLA DRAGHI

Attesa per la riunione del direttivo della Bce che potrebbe annunciare nuovi stimoli monetari.

BORSE: MAXI-OFFERTA DI HONG KONG PER COMPRARE LONDRA

Valutazione complessiva pari a 36 miliardi di euro. Il London Stock Exchange, che controlla anche Piazza Affari, esaminera' l'offerta. "Ma non l'abbiamo richiesta noi".

BREXIT: DOCCIA SCOZZESE PER BOJO, CORTE D'APPELLO BOCCIA LO STOP DEL PARLAMENTO

Il 17 settembre il caso approda alla Corte Suprema. Merkel: "Accordo ancora possibile ma siamo pronti al no-deal".

11 SETTEMBRE: L'AMERICA RICORDA, TRUMP "INTENSIFICHEREMO LA LOTTA CONTRO I TALEBANI"

Un minuto di silenzio alla Casa Bianca e in molte città Usa. A New York la lettura dei nomi delle quasi 3000 vittime.

HONG KONG, LA CINA CONVOCA L'AMBASCIATORE TEDESCO

Protesta per la visita dell'attivista Wong, ricevuto dal ministro degli Esteri. Merkel: diritti umani imprenscindibili.



