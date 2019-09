Le notizie del giorno (ore 19,30)

Agf Giuseppe Conte

PARTE IL CONTE-BIS: LAMORGESE AL VIMINALE, GUALTIERI ALL'ECONOMIA, FRACCARO SOTTOSEGRETARIO A PALAZZO CHIGI

Il premier Conte scioglie la riserva e presenta la lista dei ministri: Di Maio agli Esteri, Patuanelli al Mise, Lamorgese al Viminale, Guerini alla Difesa, Provenzano per il Sud, Bonafede alla Giustizia, Fioramonti all'Istruzione, Franceschini alla Cultura, Catalfo al Lavoro. In tutto 21 ministri, fra cui 7 donne: 10 sono M5s, 9 dem, uno di Leu, più un tecnico. Domani il giuramento al Quirinale, lunedì fiducia alla Camera, martedì al Senato.

DI MAIO: IL NUOVO GOVERNO DOVRÀ ESSERE CORAGGIOSO E AMBIZIOSO

"Alla Farnesina le mie priorità saranno Africa e migrazioni".

ZINGARETTI: FINITA LA STAGIONE DELL'ODIO, ORA VOLTIAMO PAGINA

"Il Pd resterà unito fino alla fine della legislatura".

I MERCATI BRINDANO AL GOVERNO GIALLOROSSO: GIÙ LO SPREAD, MILANO MAGLIA ROSA

Differenziale Btp-Bund a quota 149, Piazza Affari +1,58%. S&P: ora l'Italia puo' negoziare maggiore flessibilità in Europa.

MATTARELLA RINGRAZIA I GIORNALISTI: UNA STAMPA LIBERA È IMPORTANTE

Il presidente alla fine delle consultazioni: la parola ora compete a Parlamento e a governo.

SALVINI AVVERTE: SE RIAPRONO I PORTI, BATTAGLIA IN PARLAMENTO E NEL PAESE

Il leader del Carroccio: governo nato dalla paura di mollare la poltrona ma il tempo è galantuomo. Meloni: imposto da un diktat Ue. FI: nessuna discontinuità con il precedente.

BREXIT, JOHNSON BATTUTO IN PARLAMENTO: "AL VOTO IL 15 OTTOBRE"

I Comuni votano a favore del proseguimento dell'iter della legge per evitare il no-deal, con uno scarto di 29 voti. Il premier chiede le elezioni anticipate e accusa i laburisti: "La loro proposta e' una resa all'Ue".

BCE: AL VIA L'ERA LAGARDE NEL SEGNO DI DRAGHI, PRIMO SI' DELL'EUROPARLAMENTO

Via libera della commissione economica di Strasburgo. La neo presidente: "Contro i populismi i Paesi utilizzino i margini fiscali, la nostra politica monetaria sarà flessibile".

PAPA FRANCESCO: UN ONORE PER ME GLI ATTACCHI DEGLI ULTRACONSERVATORI USA

Il Pontefice in volo verso il Mozambico commenta cosi' un saggio su un piano contro di lui: "E' una bomba".

HONG KONG: LAM RITIRA LA LEGGE SULLE ESTRADIZIONI E APRE AL DIALOGO, LA BORSA VOLA A +4%

Passo indietro sul provvedimento al centro della rivolta ma niente amnistia per i manifestanti arrestati.

MEDIASET: SÌ AL PIANO DI RIASSETTO, IRA VIVENDI

I soci danno il via libera al nuovo gruppo MediaForEurope. I francesi: "Assemblea illegale".

L'URAGANO DORIAN PUNTA VERSO LA FLORIDA MA STA PERDENDO FORZA

I venti ora non superano i 175 km all'ora. In allerta anche Georgia e Carolina del sud e del nord.

