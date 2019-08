Le notizie del giorno (ore 11,30)

Silvia Lore/NurPhoto Elisabetta Trenta

BORSE EUROPEE NEGATIVE DOPO IL TONFO DI WALL STREET, TOKYO ANCORA GIÙ

Con Milano chiusa, Parigi, Francoforte e Londra in calo per i timori di recessione. L'indice Nikkei chiude a -1,21%, piazze cinesi positive.

MIGRANTI: LA OPEN ARMS A LAMPEDUSA, TENSIONE TRENTA-SALVINI

La nave all'alba è arrivata davanti all'isola ma non ha il permesso di entrare in porto. Il ministro della Difesa non firma il divieto del Viminale: "La politica non puo' mai perdere l'umanità". La replica del titolare dell'Interno: non è umanità aiutare trafficanti e Ong.

GIORGETTI: "VOTO A OTTOBRE O GOVERNO ELETTORALE PER CONGELARE L'IVA". RENZI AVVERTE, CON LE URNE IN AUTUNNO SARA' RECESSIONE

Il sottosegretario leghista chiede che si voti al piu' tardi a inizio 2020. L'ex premier: un disertore chi non ferma il voto.

LIBIA: RAZZI DI HAFTAR SULL'AEROPORTO DI TRIPOLI, UN MORTO E DUE FERITI

Le vittime sono dipendenti dello scalo, colpita una pista.

HONG KONG, TRUMP PROPONE UN SUMMIT A XI JINPING

Il titolare della Casa Bianca elogia il presidente cinese: è un grande leader e puo' risolvere umanamente il problema, l'accordo commerciale puo' attendere. Migliaia di uomini della polizia militare cinese hanno sfilato in uno stadio a Shenzen, al confine con l'ex colonia.

USA: PAURA A FILADELFIA, ARRESTATO UN UOMO ARMATO CHE SI ERA BARRICATO IN CASA FERENDO SEI POLIZIOTTI

Per otto ore il 34enne afroamericano ha tenuto testa alla polizia.

MANAGER MORTO IN CROAZIA, ARRESTATI L'ARMATORE E LO SKIPPER DELLO YACHT

Sarebbe il motore installato senza seguire le norme di sicurezza la causa della fuoriuscita di monossido di carbonio che ha ucciso Eugenio Vinci.

RUSSIA: AEREO DI LINEA ATTERRA IN UN CAMPO DI GRANO, 23 FERITI

L'Airbus della Ural Airlines si è scontrato con uno stormo di gabbiani vicino a un aeroporto di Mosca.

SUPERCOPPA EUROPEA AL LIVERPOOL DI KLOPP, CHELSEA BATTUTO AI RIGORI

A Istanbul decide l'errore dal dischetto di Abraham dopo l'1-1 nei tempi regolamentari e il 2-2 ai supplementari. (AGI)



