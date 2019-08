Le notizie del giorno (ore 9,30)

Anna Stella/Agf Nadia Toffa

AL SENATO LA BATTAGLIA SUI TEMPI DELLA CRISI: PROVA DEL VOTO PER L'ASSE M5S-PD CON L'INCOGNITA ASSENZE

A Palazzo Madama alle 18 si vota sul calendario dei lavori: 5 stelle e dem vogliono le comunicazioni di Conte il 20 agosto, mentre sulla data del 14 si è ricompattato il centrodestra con Lega, FI e FdI. Sulla carta i numeri non sono favorevoli a Salvini, ma non si sa quanti banchi resteranno vuoti. Per accelerare, il leader della Lega pensa al ritiro della delegazione dal governo. Intanto lavoro all'alleanza elettorale con Berlusconi, attesa per l'incontro. Il Pd resta nella confusione.

CRISI ARGENTINA, L'ULTIMO TANGO DEL PESO

La vittoria dei peronisti alle primarie riapre i dubbi sulla tenuta dei conti pubblici. Crollano Borsa e valuta, i mercati del mondo reagiscono negativamente: Wall Street chiude in rosso e sulla scia del Dow Jones arretrano Asia e Europa. Milano apre a -0,37. Lo spread in discesa a 228 punti.

NON SI FERMA LA PROTESTA A HONG KONG, I MANIFESTANTI TORNANO ALL'AEROPORTO

In centinaia si sono ripresentati nello scalo occupato ieri e riaperto in mattinata. Ritardi e cancellazioni dei voli.

MORTA LA 'IENA' NADIA TOFFA, DA TEMPO ERA MALATA DI CANCRO

Ad annunciare la scomparsa della quarantenne giornalista, la sua redazione in un tweet: "Niente per noi sarà più come prima. Ciao Nadia". A lungo aveva raccontato sui social la sua malattia.

NIENTE FUNERALI PER 'DIABOLIK', LA SALMA RESTA IN OBITORIO

La famiglia dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli ucciso ha riconosciuto ma non ha ritirato il corpo del congiunto per condurlo al cimitero Flaminio dove era stato disposto il rito in forma privata. Chiede invece una funzione pubblica.

DUE AFFITTI SU TRE IN NERO NELLE LOCALITÀ DI VACANZA

Emerge dai controlli della Gdf che ha effettuato oltre 27 mila interventi contro l'abusivismo e l'evasione fiscale da giugno a oggi in località balneari, di montagna e città d'arte.

EPSTEIN LASCIATO SOLO IN CELLA SI È IMPICCATO CON UN LENZUOLO

Secondo il New York Times, che cita funzionari delle forze dell'ordine, ha fissato il cappio al letto a castello e si è inginocchiato lasciandosi morire. In casa foto di molti potenti di cui conosceva i segreti.

