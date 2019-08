Le notizie del giorno (ore 19,30)

Agf Salvini, Di Maio

DUELLO NEL GOVERNO SU GIUSTIZIA E MANOVRA: SALVINI "SONO QUI PER FARE O SI VOTA", DI MAIO "BASTA SPARATE SOPRA LE RIGHE"

Il leader leghista: in canoa si rema in due, qualcuno ha il freno a mano tirato. E sulla legge di bilancio convoca un nuovo incontro con le parti sociali per il 6 agosto. Il capo dei 5 stelle: servono lealta' e sostegno alle riforme. Resta lo stallo sulla giustizia: scontro sulla prescrizione. Bonafede: no a giochini per farla saltare. Anm: incostituzionale sorteggio per i togati del Csm.

FORZA ITALIA: BERLUSCONI NON MOLLA, TOTI SE NE VA E LA CARFAGNA NON RESTA

Tavolo delle regole: al Cav la decisione su linea e liste. Il governatore ligure boccia il progetto di 'Altra Italia': non e' casa mia, avventura finita. Mara Carfagna: cosi' si uccide il partito.

MIGRANTI: ALAN KURDI VERSO LAMPEDUSA, SALVINI "HA ROTTO, PRONTI A PRENDERNE POSSESSO"

Il ministro avverte: non entrate in acque italiane. E attacca la Germania: ci ricatta, prendono i 30 della Gregoretti se accogliamo i 40 della ong. Sulla nave anche un bimbo di 3 anni con una ferita da arma da fuoco: "Non li riportiamo in Libia". Von der Leyen vede Orban: servono soluzioni pragmatiche.

NUOVE REGOLE AL PRONTO SOCCORSO, I CODICI DIVENTANO 5

La conferenza Stato-Regioni introduce le codifiche Arancione per i casi urgenti, e Azzurro per cure entro un'ora.

L'AUTO NON RIPARTE, ALTRA FRENATA A LUGLIO

Immatricolazioni -0,10%. Per Fca -19,37% vendite in Italia, la quota di mercato scende al 22,3%.

ARCELOR MITTAL "PRONTA NORMA SULL'IMMUNITA'", MISE SMENTISCE

Il gruppo siderurgico sostiene che dal governo c'e' un atteggiamento molto costruttivo. Gelo del ministero: nessun provvedimento allo studio. L'azienda insiste: serve tutela giuridica per attuare il piano ambientale.

CARABINIERE UCCISO: REGA E VARRIALE ERANO IN SERVIZIO

Da un esame dei turni entrambi risultano regolarmente al lavoro la notte dell'omicidio. La difesa di Hjort chiede al Riesame di annullare il carcere, il padre di Elder visita il figlio in cella. Autopsia: al militare 11 coltellate.

STRAPPO DELL'UE SULL'IRAN, "ZARIF RESTA INTERLOCUTORE"

Bruxelles non si adegua alle sanzioni annunciate ieri dagli Usa contro il ministro degli Esteri di Teheran.

NIENTE VELO IN OLANDA, PROIBITI BURQA E NIQAB

In vigore la legge che vieta di indossarli in luoghi pubblici.

