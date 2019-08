Le notizie del giorno (ore 15,30)

SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY Scontri a Mosca

DISARMO ADDIO: IL PENTAGONO ANNUNCIA, GLI USA SCHIERERANNO NUOVI MISSILI IN ASIA

Appena 'pensionato' il trattato Inf Washington fa sapere che svilupperà nuove armi convenzionali a medio raggio come "ragionevole risposta alle azioni della Russia". La mossa "per contrastare l'ascesa della Cina nella regione". Esper: vorremmo farlo al più presto, è questione di mesi.

RUSSIA: OPPOSIZIONE IN PIAZZA PER ELEZIONI LIBERE, QUASI 200 ARRESTI, ANCHE L'ATTIVISTA LYOBOC SOBOL

Manifestazione a Mosca per le elezioni "libere ed eque" dopo che quasi tutti gli esponenti dell'opposizione sono stati esclusi dal voto. All'avvocatessa, alleata di Navalny e leader della protesta, era stata negata la candidatura per la Duma.

ALLARME DELL'ONU: POSSIBILI NUOVI ATTACCHI ISIS ENTRO L'ANNO

Quadro inquietante delle intelligence dei Paesi delle Nazioni Unite: 30.000 foreign fighters potrebbero essere ancora vivi e il 'califfato' potrebbe avere riserve finanziarie per un totale compreso tra i 50 e i 300 milioni di dollari.

INDIA: MIGLIAIA DI TURISTI IN FUGA DAL KASHMIR, "RISCHIO TERRORISMO"

Dopo che il governo di Delhi ha lanciato un allarme. Inviati migliaia di soldati per rafforzare la sicurezza nella regione himalayana dell'India settentrionale.

HONG KONG: ESPLODE LA PROTESTA, GETTATA IN MARE LA BANDIERA CINESE

Nell'ex protettorato nono week end di manifestazioni contro Pechino. Preso d'assedio Mongkok, il quartiere dello shopping. Previsti disordini anche domani e lunedi' sciopero generale.

BANCHE: ABI, NUOVE SOFFERENZE TORNANO A LIVELLI PRE CRISI

Il flusso del totale dei finanziamenti scende all'1,4%.

FCA: NISSAN E RENAULT PRONTE A RINEGOZIARE L'ALLEANZA

Wsj: la casa nipponica ha chiesto al partner francese di ridurre la quota del 43% per poter aprire al gruppo italiano.

STRAGE IN DISCOTECA: IN MANETTE BANDA SERIALE DELLO SPRAY

Ordinanza di custodia cautelare per 6 giovanissimi tra i 19 e i 22 anni che usavano sostanze urticanti per commettere scippi e rapine per acquistare droga e beni di lusso. Arrestato anche un ricettatore.

CANYONING IN VALCHIAVENNA: MUOIONO DUE TURISTI

Si tratta di un tedesco e di un austriaco, entrambi 40enni, che scendevano nella stretta gola dove scorre il torrente che attraversa la Val Pilotera.

VACANZE D'AGOSTO: 24 MILIONI DI ITALIANI IN VIAGGIO, CODE FINO A 17 CHILOMETRI

Weekend da 'bollino nero'. Traffico molto intenso in uscita dalle grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina. Domani e lunedì lo sciopero dei casellanti.

