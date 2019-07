Le notizie del giorno (ore 19,30)

APPLAUSI E LACRIME PER IL CARABINIERE UCCISO: VARRIALE SUL POSTO GIÀ UN'ORA PRIMA DELL'AGGRESSIONE

Il collega di Cerciello era in piazza Mastai dove è stato identificato l'uomo derubato. Il gip: totale assenza di autocontrollo da parte dei due indagati. Folla e tanta commozione ai funerali del militare a Somma Vesuviana. Nistri: non diamogli la dodicesima coltellata. Conte interviene sulla foto-choc di Natale: "È un reato". Aperto un procedimento disciplinare sulla prof che ha ingiuriato il militare ucciso. Lei: non l'ho scritto io, spiegherò tutto.

TENSIONE SU AUTONOMIA E TAV, DI MAIO SI SFOGA CON I SUOI "SERVE SEMPRE UN ACCORDO CON QUELL'ALTRO"

Il vicepremier a ruota libera ripreso in un audio da LaCnews24: "Atteggiamento Lega a volte insopportabile". Attacco sull'alta velocità: per farla passare in Parlamento avranno bisogno dei voti Pd, come lo spiegano ai loro elettori?

CONTE: FAR RIPARTIRE IL SUD PER RILANCIARE PAESE

Secondo incontro tra governo e parti sociali in vista della manovra. Sul tavolo un piano di rilancio. Il premier: porterò il tema del Meridione nell'incontro con von der Leyen del 2 agosto. I sindacati: ok idea per Cassa Mezzogiorno ma manca un piano.

MIGRANTI: OK DEL VIMINALE ALLO SBARCO DI 16 MINORI DALLA 'GREGORETTI'

La nave della Guardia Costiera italiana resta ormeggiata ad Augusta in attesa di un accordo di redistribuzione a livello europeo. Disponibilita' di Berlino.

STRAGE CALIFORNIA: IL KILLER ERA UN SUPREMATISTA ITALO-IRANIANO

Così si descriveva su Instagram. L'uomo, in tenuta paramilitare, prima di essere ucciso, ha fatto tre vittime. Fra queste anche un bambino di sei anni.

RUSSIA, L'OMBRA DI AVVELENAMENTO PER L'OPPOSITORE NAVALNY

È stato riportato in carcere dall'ospedale dove era ricoverato per una reazione allergica.

TRUMP ACCUSA LA FED: "SUI TASSI NON FA NULLA IN CONFRONTO A UE E CINA"

Il presidente Usa torna a premere su Powell per un taglio. Nozze tra Just Eat e Takeaway, nasce colosso da 7 miliardi.

LA PERLA: TREGUA D'AGOSTO, SOSPESI I 126 LICENZIAMENTI

Esito del tavolo al Mise dopo che la proprietà olandese Sapinda aveva annunciato la ristrutturazione e i tagli.

GERMANIA: SPINGE MAMMA E FIGLIO SUI BINARI, MUORE BIMBO DI 8 ANNI

La tragedia a Francoforte, illesa la donna. Arrestato un 40enne, sembra che non conoscesse le vittime.

PARMITANO DALL'ISS, HO L'ETÀ GIUSTA PER ANDARE SULLA LUNA

Primo collegamento di Astroluca dalla stazione spaziale.

