Le notizie del giorno (ore 11,30)

EMMANUEL DUNAND / AFP

Giovanni Tria

CARABINIERE UCCISO CON 8 COLTELLATE A ROMA, RICERCATI DUE NORDAFRICANI

Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, era in borghese e aveva fermato i due che pretendevano 100 euro per restituire un borsello appena rubato. Uno ha estratto il coltello e lo ha pugnalato a morte. Lievemente ferito un collega. Conte: "Ferita profonda per lo Stato". Salvini: "Bastardi, li prenderemo".

SALVINI SFIDA TRIA: "NON VUOLE TAGLIARE LE TASSE? O IO O LUI"

Il vice premier: "Se qualcuno ha dubbi o paure e' fuori posto, non votero' mai una manovra timida". Di Maio frena: "Sulla flat tax non ho ancora visto le coperture, piena fiducia a Conte e Tria". Il premier rassicura: "Lavoriamo a un sostanzioso taglio delle tasse".

CONTE: LA SCELTA ATLANTICA DELL'ITALIA NON È IN DISCUSSIONE

Il premier alla Conferenza degli ambasciatori: "La Russia e' un player centrale con cui bisogna dialogare".

ENI: UTILE NETTO SEMESTRALE A 1,554 MILIARDI, DESCALZI "RISULTATI ECCELLENTI"

Proposto acconto di dividendo a 0,43 euro per azione. L'ad: prosegue la realizzazione degli obiettivi del piano industriale.

ISTAT: FIDUCIA IN FORTE RIALZO PER IMPRESE E CONSUMATORI

Positivi i dati di luglio. Crescono le retribuzioni: +1,4% nei primi sei mesi dell'anno.

STRAGE DI MIGRANTI AL LARGO DELLA LIBIA INCERTO IL NUMERO DEI MORTI

E' la più grave del 2019, si temono oltre 150 morti. Salvini attacca Macron che aveva criticato la sua assenza al vertice europeo: "Si crede Napoleone?".

COREE: KIM, IL LANCIO DEI MISSILI UN AVVERTIMENTO ALLE FORZE BELLICOSE DEL SUD

Trump derubrica l'episodio: non hanno fatto test nucleari, il rapporto con Pyongyang sta andando molto bene.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.