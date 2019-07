Le notizie del giorno (ore 11,30)

GELO DI SALVINI SU CONTE: "MI HA LASCIATO SOLO? MI INTERESSA MENO DI ZERO", IL PD DEPOSITA LA MOZIONE DI SFIDUCIA

Il leader della Lega commenta l'informativa del premier alla Camera sul caso Russia: "Ha detto quello che dico io, il tesoro non c'e'. Poi ha evocato gli Scilipoti, nessuno glielo ha chiesto", riferendosi ai cambi di maggioranza. E sui 5 stelle che sono usciti dall'Aula: non faccio il veggente a interpretare il loro gesto, mi interessa che la Tav vada avanti. I dem annunciano di aver presentato in Senato l'atto di censura contro il capo del 'Carroccio' e chiedono che venga calendarizzato.

GOVERNO: DI MAIO, CHIEDO A TUTTI DI NON ALIMENTARE LITIGI

Appello del vicepremier M5s: prego tutti, mettiamoci tutti al lavoro per questo Paese.

DL SICUREZZA BIS, OGGI IL VOTO FINALE ALLA CAMERA

Dopo la fiducia ottenuta ieri dal governo, Montecitorio licenzia il testo che passerà poi all'esame del Senato.

COREE: KIM LANCIA DUE MISSILI, 'MESSAGGIO' A TRUMP

Il test all'indomani della visita di Bolton a Seul e le proteste nordcoreane per le esercitazioni militari congiunte di Usa e Corea del Sud. I due vettori caduti nel Mar del Giappone, irritazione di Tokyo. Si potrebbe trattare di Iskander russi: sarebbe una violazione delle sanzioni da parte di Pyongyang.

TRUMP PONE IL VETO SULLA LEGGE CONTRO LA VENDITA DI ARMI AI SAUDITI

Il presidente stoppa la normativa approvata dal Congresso con un voto bipartisan. Limitava le esportazioni di armamenti anche verso Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia. La Casa Bianca: indeboliva la competitività degli Usa e danneggiava importanti relazioni con alleati.

NISSAN: UTILI A PICCO, ANNUNCIATO TAGLIO DI 12.500 POSTI

La casa automobilistica giapponese accusa un crollo del 95% dei guadagni e avvia un piano per ridurre del 10% la sua capacita' produttiva alla fine 2022.

SAIPEM TORNA IN UTILE, NEL SEMESTRE RICAVI A 4,52 MLD

Profitti per 14 milioni di euro contro una perdita di 323 milioni nello stesso periodo dello scorso anno.

RAGGI NELLA SEDE DI CASAPOUND, "SCRITTA ILLEGALE"

La sindaca assiste alla notifica del verbale che intima la rimozione dell'insegna dall'immobile di via Napoleone.

BIMBO ANNEGA IN PISCINA DURANTE FESTA DI NOZZE A POZZUOLI

La Procura ha aperto un'inchiesta e ha sequestrato la struttura ricettiva dov'e' avvenuta la tragedia.

CARCERI: ITALIA MAGLIA NERA D'EUROPA PER SOVRAFFOLLAMENTO

Antigone: tasso del 119,8% e' il piu' alto nell'Ue. I detenuti sono 60.522, crescita di 1.763 unita' nell'ultimo anno.

RISPUNTA L'ORSO M49, AVVISTATO DA UN ESCURSIONISTA

Primo contatto visivo con il plantigrado dopo la sua fuga in Trentino: è sempre nella zona della Marzola.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.