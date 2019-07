Le notizie del giorno (ore 13,30)

ILIYA PITALEV / SPUTNIK Giuseppe Conte

MINACCE NO-TAV "CONTE NON CONOSCE LA NOSTRA DETERMINAZIONE", SALVINI "SONO CONTRO IL BUONSENSO"

Il movimento che si oppone alla Torino-Lione sul piede di guerra dopo la 'svolta' annunciata dal premier. Messaggio al governo sui siti web: sacrificati ancora una volta sull'altare degli interessi politici di pochi e il futuro di molti. Appendino: i 5 Stelle non hanno il 51%, decida il Parlamento. Il vicepremier allontana l'idea di eventuali 'scambi' per evitare elezioni anticipate: è un'opera fondamentale, si farà.

MERCOLEDÌ DI FUOCO PER IL GOVERNO: CONTE PARLA SU LEGA-RUSSIA, TAV E AUTONOMIA, FIDUCIA SUL DL SICUREZZA

Al Senato, alle 16, informativa del presidente del Consiglio sull'inchiesta sui presunti finanziamenti di Mosca al partito di Salvini che alla stessa riunisce al Viminale il Comitato nazionale per la sicurezza. Prima il question time del premier su Tav e Autonomia.

TRASPORTI NEL CAOS: SI FERMANO BUS, METRO, TRENI, PORTI E AUTOSTRADE

Stop con fasce orarie diverse nelle città italiane. A Roma il trasporto pubblico fermo dalle 12.30 alle 16.30, a Milano dalle 18 alle 22. Alta adesione in Toscana. Domani tocca al settore aereo.

È IL 'BOJO DAY', OGGI IL NEO LEADER TORY A DOWNING STREET

Assumerà la guida del governo dopo le dimissioni di Theresa May. Attuare la Brexit, unire il Paese, sconfiggere Jeremy Corbyn, i suoi gli obiettivi indicati nel discorso della vittoria.

WHIRLPOOL: DI MAIO "NIENTE GUERRA TRA POVERI, PRONTI A SUPPORTARE L'AZIENDA"

Tavolo di crisi al Mise per lo stabilimento di Napoli. Il ministro annuncia un piano che prevede una decontribuzione di 17 milioni di euro nei prossimi 15 mesi.

SANITÀ': NUOVO CONTRATTO PER 130 MILA MEDICI, PRIMA VOLTA DOPO 10 ANNI

Firmato il rinnovo: aumento lordo medio mensile di 200 euro.

ITALIA PAESE PIÙ LONGEVO D'EUROPA, AUMENTANO GLI ULTRACENTENARI

Istat: al primo gennaio gli italiani che hanno superato il secolo di vita sono 14.456, l'84% sono donne.

CALDO: ITALIA BOLLENTE, BOLLINO ROSSO IN 5 CITTÀ

Tra oggi e venerdì il picco ma dal weekend crollo di 15 gradi. Allerta per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino. Ondata di calore su tutta l'Europa: punte di 41 gradi in Francia.

MORTO A 88 ANNI GIAMPIERO PESENTI, RESE INTERNAZIONALE ITALCEMENTI

Ultimo esponente della famiglia a guidare il gruppo bergamasco. Fu l'artefice dell'acquisizione di Ciments Francais nel 1992.

ADDIO A GROSSO, AVVOCATO ED EX VICEPRESIDENTE DEL CSM

Era stato il difensore della Franzoni nel processo di Cogne.

