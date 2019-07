Le notizie del giorno (ore 11,30)

MERCOLEDÌ DI FUOCO PER IL GOVERNO: CONTE PARLA SU LEGA-RUSSIA, TAV E AUTONOMIA, FIDUCIA SUL DL SICUREZZA

Al Senato, alle 16, informativa del presidente del Consiglio sull'inchiesta sui presunti finanziamenti di Mosca al partito di Salvini che alla stessa ora convoca il Comitato nazionale per la sicurezza al Viminale. Prima, alle 15, il Question time del premier su Tav, Autonomia e Iva. Nel pomeriggio alla Camera il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis. Giornata nera per i trasporti: si fermano bus, metro, treni, porti e autostrade. Domani si blocca il settore aereo.

IRA DEI NO-TAV DOPO LA 'SVOLTA' "UNA SCUSA PER MANTENERE IN PIEDI L'ESECUTIVO"

Un messaggio sui siti web del movimento che si oppone in Val Susa alla Torino-Lione: sacrificati ancora una volta sull'altare degli interessi politici di pochi e il futuro di molti.

"È' IL 'BOJO DAY', OGGI IL NEO LEADER TORY A DOWNING STREET

Assumerà la guida del governo dopo le dimissioni di Theresa May. Attuare la Brexit, unire il Paese, sconfiggere Jeremy Corbyn, i suoi gli obiettivi indicati nel discorso della vittoria.

SANITÀ: NUOVO CONTRATTO PER 130 MILA MEDICI, PRIMA VOLTA DOPO 10 ANNI

Firmato nella notte il rinnovo del contratto: aumento lordo medio mensile di 200 euro. Hanno aderito tutti i sindacati tranne la federazione Cimo, Anpo, e Fesmed. I giovani neoassunti prenderanno una retribuzione di posizione minima.

FISCO: DI QUASI 20 MILIARDI IL GETTITO IMU-TASI NEL 2018

Il Mef: e' la meta' dell'intera capacita' degli enti locali.

SIRIA: RAID DI ISRAELE NEL SUD DEL PAESE

La tv di Stato Ikhbariyah denuncia il blitz nella zona dove secondo gli 007 occidentali si trovano le milizie sostenute dall'Iran.

HONG KONG: PECHINO EVOCA L'INVIO DI FORZE MILITARI PER MANTENERE L'ORDINE

L'avvertimento dal portavoce del ministero della Difesa: l'attacco violento contro l'Ufficio di Collegamento da parte dei radicali e' un comportamento intollerabile.

MORTO A 88 ANNI GIAMPIERO PESENTI, RESE INTERNAZIONALE ITALCEMENTI

Ultimo esponente della famiglia a guidare il gruppo bergamasco. Fu l'artefice dell'acquisizione di Ciments Francais nel 1992.

ADDIO A GROSSO, AVVOCATO ED EX VICEPRESIDENTE DEL CSM

Era stato il difensore di Annamaria Franzoni nel processo per il delitto di Cogne e anche legale di parte civile nel processo per la strage della stazione di Bologna.

CALDO: ITALIA BOLLENTE, BOLLINO ROSSO IN 5 CITTÀ

Tra oggi e venerdi' il picco ma dal weekend crollo di 15 gradi. Allerta per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino.

