Le notizie del giorno (ore 15,30)

Afp Beppe Grillo

BORIS JOHNSON NUOVO PREMIER, "GB FUORI DALL'UE IL 31 OTTOBRE"

Nell'ultimo voto dei Tory l'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra la spunta su Hunt ed è proclamato leader: realizzerò Brexit e sconfiggerò il Labour. Domani si insedia a a Downing Street. Corbyn chiede elezioni: il Paese non lo ha votato. Von der Leyen si congratula: ansiosa di lavorare con lui, ci aspettano tempi difficili. Trump esulta: sarà fantastico. Dall'Iran auguri al veleno: le coste del Golfo sono nostre e le proteggeremo.

CANTONE LASCIA L'ANAC, "CAMBIATO L'APPROCCIO CULTURALE VERSO L'ANTICORRUZIONE"

Il presidente dell'Autorità: "Decisione sofferta, si è chiuso un ciclo. Torno a fare il magistrato, per le toghe eè un momento difficile e non voglio restare a guardare". Il Pd all'attacco: il governo di chi gridava onestà ha indebolito la lotta contro la corruzione. Arrestato per concussione sindaco leghista di Apricena: inchiesta sugli appalti del Comune.

SALVINI A BIBBIANO, IRA PD "SCIACALLAGGIO"

Il leader della Lega "da ministro e da papà" sarà nel Comune del Reggiano al centro dell'inchiesta sui presunti affidi illeciti per ribadire il suo impegno "in difesa di chi non si può difendere". M5s: i dem hanno taciuto sullo scandalo.

AFFIDO: STOP DEI 5 STELLE AL DDL PILLON, "È SUPERATO"

I pentastellati 'bocciano' il provvedimento caldeggiato dalla Lega: si lavora a testo unificato con i 6 ddl in commissione. Pd: siano coerenti e lo ritirino.

TRASPORTI: NO DEI SINDACATI A TONINELLI, CONFERMATO SCIOPERO

A vuoto il tavolo convocato dal ministro per scongiurare il blocco dei servizi locali domani e degli aerei venerdi'. Le organizzazioni sindacali: mancano condizioni per la revoca.

LA CRESCITA MONDIALE RALLENTA, FMI LIMA 0,1% AL PIL

Stesso ritocco al ribasso anche per il Pil italiano: +0,1% quest'anno e +0,8% nel 2020.

M5S: SBERLEFFO DI GRILLO, MANDATO ZERO? PAURA DI ANDARE A CASA

Il fondatore del movimento deride la novità annunciata da Di Maio parafrasando una canzone di Julio Iglesias.

JET RUSSO NEI CIELI SUDCOREANI, CONTRAEREA SEUL SPARA COLPI D'AVVERTIMENTO

"Il bombardiere di Mosca ha violato per due volte il nostro spazio aereo". La Russia nega: nessuna infrazione. E annuncia voli di monitoraggio congiunti con la Cina sulla penisola.

USA: ACCORDO BIPARTISAN SUL BILANCIO, EVITATO 'SHUTDOWN'

Annuncio di Trump su Twitter. Intesa tra la leader dem Pelosi e il segretario al Tesoro Mnuchin: definite le cifre per le spese federali del 2020 e 2021 e sospende il tetto sul debito.

MONDIALI DI NUOTO, QUADARELLA ORO NEI 1.500 DONNE

La ventenne romana stabilisce anche il nuovo record italiano.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.