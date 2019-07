Le notizie del giorno (ore 17,30)

Marta Allevato Soyuz MS-13

NEL 'MOON-DAY' PARMITANO DECOLLA PER LA STAZIONE SPAZIALE. TRUMP: TORNARCI PRESTO CON UNA DONNA, E POI SU MARTE

Il mondo celebra il 50mo anniversario dello sbarco di Apollo 11 sulla Luna. Il presidente Usa: ho dato direttive alla Nasa per il ritorno sul satellite e per il nuovo passo da gigante sul pianeta rosso. A breve il lancio della navetta Soyuz diretta all'Iss, l'astronauta italiano ne assumerà il comando.

ADDIO AL CAPO DI 'MANI PULITE' BORRELLI. MATTARELLA: "FEDELE SERVITORE DELLA REPUBBLICA"

Dal 1992 al 1999 da procuratore di Milano guidò le inchieste di Tangentopoli: il suo "resistere, resistere, resistere" divenne lo slogan della sfida al sistema politico. Fico: ha scritto la storia del Paese. Bonafede: sua eredità importante contro la corruzione. Bobo Craxi: fu la punta di diamante di un colpo di Stato. Colombo: lavorava nell'interesse di tutti. Camera ardente nel Palazzo di giustizia milanese.

GOVERNO: DI MAIO, AVANTI ANCHE SE CI VOGLIONO BUTTARE GIÙ

Il leader M5s: ci sono obiettivi da raggiungere per l'amore che abbiamo per questo Paese. Fedriga: se le cose si fanno non c'è rischio di crisi.

SALVINI-BOSCHI, SCONTRO SU TWITTER

L'esponente Pd risponde al leader della Lega che l'aveva attaccata per la proposta di mozione di sfiducia contro di lui: "Ho il coraggio di parlare, sei pagato per garantirmi la libertà". Il ministro risponde con l'emoji che ride.

LACRIMOGENI NELLA STAZIONE DELLA METRO DI OXFORD CIRCUS, CACCIA ALL'UOMO A LONDRA

Numerosi passeggeri sono rimasti intossicati, si cercano due bianchi che avrebbero lanciato il gas. La polizia ha diffuso le immagini della videosorveglianza.

LA PETROLIERA BRITANNICA È A BANDAR ABBAS. HUNT: "TEHERAN SU UNA VIA PERICOLOSA"

Altissima tensione nel Golfo dopo il 'dirottamento' della nave da parte dei Pasdaran. L'Iran sostiene che aveva violato le norme internazionali perché non ha soccorso un'imbarcazione. Londra ordina alle sue navi di evitare lo Stretto di Hormuz e il suo ministro degli Esteri avverte l'Iran. Zarif: gli Usa portano instabilità ovunque.

ORLANDI: GENETISTA, AL CIMITERO TEUTONICO MIGLIAIA DI OSSA

Aperti gli ossari: oggi solo "prima valutazione", le operazioni proseguiranno sabato prossimo. La sorella di Emanuela: esperienze forti, aspettiamo e vediamo.

NAPOLI DICE ADDIO AL SUO FILOSOFO LUCIANO DE CRESCENZO

Una folla ha gremito la basilica di Santa Chiara per i funerali dello scrittore, a cui sarà intitolata una strada.

