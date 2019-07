Le notizie del giorno (ore 23.30)

ILIYA PITALEV / SPUTNIK Giuseppe Conte

LEGA: CONTE RASSICURA, LA TENUTA DELLA MAGGIORANZA NON E' A RISCHIO

Salvini, "non mi occupo di spionaggio o di fantasia". Palazzo Chigi fa sapere che l'invito a Savoini alla cena con Putin era stato sollecitato da un consigliere del leader leghista. Poi il premier precisa: "Piena fiducia nel ministro dell'Interno, Savoini non ha mai avuto incarichi di governo". Zingaretti: "Smentito il vicepremier, il governo riferisca in Aula". Di Maio: "Parlamento sovrano, quando chiama politico risponde".

APPELLO DEL PAPA' DI ALESSIO: "VOGLIO GIUSTIZIA", SALVINI E DI MAIO: "L'ASSASSINO PAGHERA'"

Il genitore si rivolge ai vicepremier attraverso l'Agi: "Non voglio ritrovarmi fra qualche tempo a vedere che chi ha ucciso mio figlio e mio nipote venga condannato a due o tre anni". I leader di Lega e M5s rispondono: "Nessuno sconto ai colpevoli, diamo la nostra parola".

È MORTO ANCHE SIMONE, IL SECONDO BAMBINO FALCIATO DAL SUV

Era in condizioni gravissime: aveva subito l'amputazione di entrambe le gambe. I funerali saranno affidati dalla procura a un'agenzia funebre al di sopra di ogni sospetto.

ALITALIA FA IL PIENO DI OFFERTE

Giunte a Mediobanca le manifestazioni di interesse, ci sono tutti: oltre a Fs e Mef, anche Delta, Atlantia, Avianca, Toto e Lotito. Di Maio: "Il cda di Fs decida quanto prima e scelga l'offerta più ambiziosa".

SANGUE SULLE STRADE, 12 MORTI IN DIVERSI INCIDENTI

A Jesolo perdono la vita 5 persone in due distinti episodi: 4 ventenni a bordo di un'auto finita in un canale e un 28enne nell'impatto contro un albero. Quattro morti nel Cesenate, dove una vettura e' precipitata in un fosso. Altre vittime a Genova, nel Forlivese e ancora vicino a Venezia.

USA: RAID IN DIVERSI STATI CONTRO IMMIGRATI ILLEGALI

Nel mirino degli agenti 2 mila persone sprovviste di documenti, arrivate negli Stati Uniti di recente.

FRANCIA: SCONTRI ALLA PARATA DEL 14 LUGLIO, 175 FERMATI

Protesta dei gilet gialli in concomitanza con la commemorazione della presa della Bastiglia. La polizia usa i lacrimogeni. Castaner: i manifestanti dovrebbero vergognarsi.

SPARA E UCCIDE EX MOGLIE DURANTE IL KARAOKE, CACCIA ALL'UOMO

Il fatto a Savona: ferite altre tre persone.

MIGRANTI: L'ITALIA PRESENTA IL PIANO A BRUXELLES

Al Consiglio Esteri di domani, Moavero proporrà porti franchi e un meccanismo automatico di distribuzione.

MARATONA RECORD A WIMBLEDON: DJOKOVIC TRIONFA SU FEDERER

Il serbo vince al quinto set dopo 4 ore e 57 minuti di gioco.

DOPPIETTA MERCEDES AL GP DI SILVERSTONE: PER HAMILTON SESTA VITTORIA SU QUESTA PISTA

ha preceduto Bottas e Leclerc. Vettel solo 15esimo.

COPPA D'AFRICA: IN FINALE ALGERIA E SENEGAL

Si giocherà venerdi' 19.

