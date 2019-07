Le notizie del giorno (ore 19,30)

Marco Canoniero/sync / AGF Chiara Appendino

LA TORINO M5S PERDE IL SALONE DELL'AUTO: SALVINI "NON SI GOVERNA SOLO CON I NO", E DI MAIO BLINDA APPENDINO

Il 'fuoco amico' dei 5 stelle spiazza la sindaca, che s'infuria e minaccia le dimissioni. Di Maio corre a Torino: con Chiara qualunque cosa decida. Il movimento in subbuglio, e c'è chi dice: basta, torniamo al vaffa. Il leader della Lega: altro danno dei 5 stelle alla città.

TRIA "SFUMATI I DUBBI SULL'ITALIA", VISCO AVVERTE "POLITICA DI BILANCIO SIA PRUDENTE"

Il ministro conferma la previsione del +0,2% sul Pil del 2019 anche se con rischi al ribasso, ma per Bankitalia sara' +0,1%. "Positivo l'interesse dei mercati per il Btp 50 anni". Conte: lo spread può scendere ancora. Il governatore: servono piano investimenti e strategia credibile di riduzione del debito.

SALVINI SUI FONDI RUSSI, "SAVOINI NON L'AVEVO INVITATO IO, NON SO COSA FACESSE"

Il leader leghista: nessun problema sulla commissione d'inchiesta, non abbiamo nulla da nascondere. Gentiloni: enorme problema politico.

DL SICUREZZA: RIAMMESSI GLI EMENDAMENTI, SALVINI "VITTORIA"

Fico: le Camere sono libere, forse il ministro ha avuto un'amnesia. Il Comune di Parigi premia Carola Rackete, il leader della Lega: non e' normale.

PREGIUDICATO FALCIA DUE BIMBI COL SUV, VITTORIA INSORGE

Un undicenne ucciso sul colpo, il cuginetto ha perso le gambe ed è gravissimo in ospedale. Arrestato il conducente, figlio di un imprenditore ritenuto contiguo ai boss: era ubriaco e drogato. Denunciate le persone che erano in auto con lui. Il sindaco: la citta' non puo' essere ostaggio di questi criminali.

CAOS PROCURE, IL CSM SOSPENDE PALAMARA

Il legale: ricorso in Cassazione.

BOLLETTE A 28 GIORNI, I GESTORI DOVRANNO RISARCIRE GLI UTENTI

Il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso di Vodafone, Fatstweb e Wind che dovranno scontare ai clienti il sovrapprezzo pagato tra il 2015 e il 2017.

IL CONSIGLIO DI STATO SBLOCCA L'ASSUNZIONE DEI PRESIDI

Accolto ricorso del Miur contro l'annullamento del concorso. Dal primo settembre reclutati 2.050 dirigenti scolastici.

TURCHIA: ARRIVANO I PRIMI MISSILI RUSSI, SFIDA AGLI USA

Gli S-400, con capacita' superiori agli americani 'Patriot', preoccupano la Nato.

USA: IL CASO EPSTEIN TRAVOLGE ACOSTA, IL MINISTRO SI DIMETTE

Da Procuratore della Florida aveva patteggiato con il miliardario ora condannato per violenza su decine di minori.

TRUMP CONTRO LA CRIPTOVALUTA DI FACEBOOK, "NON AFFIDABILE"

'Libra' nel mirino del presidente Usa: se vogliono diventare una banca seguano le regole.

