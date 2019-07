Le notizie del giorno (ore 17.30)

Hazem Turkia / ANADOLU AGENCY

Tripoli, Libia: le immagini dopo il bombardamento del 2 luglio

LIBIA, L'ALLERTA DI TRIPOLI "L'OFFENSIVA DI HAFTAR FAVORISCE LE PARTENZE DEI MIGRANTI"

Portavoce del ministero degli Esteri: le azioni del generale rendono difficili i controlli costieri.



BOMBARDATO CENTRO DI DETENZIONE MIGRANTI IN LIBIA, SALVINI "INTERVENGA L'UE"

Bombe su un centro vicino a Tripoli, il governo di Serraj accusa il generale Haftar e chiede un'inchiesta internazionale. Il ministro dell'Interno: atto criminale, serve intervento Ue a sostegno del governo. L'Onu: crimine di guerra. Moavero: trasferire i migranti in luoghi protetti dalle Nazioni Unite. Stasera si riunisce il Consiglio di sicurezza al Pplazzo di Vetro.



L'ITALIA EVITA LA PROCEDURA D'INFRAZIONE, LO SPREAD SCENDE SOTTO QUOTA 200

Moscovici: il governo ha risposto alle tre condizioni dell'Ue. Nella lettera impegno ad un'ampia adesione al Patto di Stabilita' come obiettivo per il bilancio 2019 e nella strategia per il 2020. Conte: siamo un Paese credibile, premiata la serietà. Di Maio: bravo premier. Salvini: ora accelerare sulla manovra per l'anno prossimo. La Borsa di Milano guadagna il 2%, il differenziale ai minimi da un anno.



DAVID SASSOLI NUOVO PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO

Alla seconda votazione ha ottenuto 345 voti, 11 in piu' della maggioranza assoluta. Dall'esponente dem un appello a gestire i flussi migratori e un monito: "Il nazionalismo produce conflitti". Zingaretti esulta: il Pd c'è. Salvini: non rispecchia l'esito delle elezioni.



SEA WATCH: LE ONG AVVERTONO, SE NECESSARIO AGIREMO COME CAROLA

I togati chiedono al Csm la tutela contro Salvini a difensa del gip di Agrigento. Carola trasferita in un luogo segreto dopo la liberazione: "Ha ricevuto minacce". Il pm: resti in Italia fino all'interrogatorio del 9 luglio.



ITALIA IN DECLINO DEMOGRAFICO PER LA PRIMA VOLTA DA 90 ANNI, RECORD NEGATIVO DELLE NASCITE DAL 1861

Nel 2018 la popolazione è scesa a 55 milioni e 104 mila, 124mila residenti in meno. Gli stranieri arginano il calo ma aumentano le emigrazioni e c'è stato un 4% di nati in meno.



ALITALIA, è AVIANCA IL QUARTO PLAYER

In campo l'azionista forte della compagnia colombiana, ha reso noto Di Maio. "Nessun pregiudizio su Atlantia".



RIFIUTI A ROMA, LA REGIONE LAZIO AVVERTE L'AMA "PULIRE SUBITO"

In un'ordinanza richiamo all'azienda perchè paghi i fornitori e utilizzi impianti di trattamento mobili.



L'UNDER 21 A PAOLO NICOLATO, PRENDE IL POSTO DI DI BIAGIO

Il 52enne tecnico veneto è reduce da un grande mondiale con gli azzurrini dell'Under 20: "Grandissima soddisfazione".



MONDIALI DONNE, L'ESULTANZA DEL TE' FA INFURIARE GLI INGLESI

L'americana Alex Morgan ha mimato la bevuta da una tazza dopo il gol, rabbia Oltremanica. Stasera Olanda-Svezia.

