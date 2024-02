Firenze, crollo nel cantiere Esselunga. Giani: Un dramma"

"Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del comune di Firenze cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti". Cosi' su X il sindaco di Firenze Dario Nardella.