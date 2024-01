Aggressione omofoba a Palermo, nel branco anche minorenni

AGI - Aggressione omofoba in pieno centro storico a Palermo. È successo venerdì sera nel salotto della città, cuore della movida cittadina, a due passi dal teatro Massimo. Un gruppo di sei ragazzi è stato prima aggredito a parole a sfondo sessuale e poi picchiato da un branco di giovani, una decina.

Alcuni degli aggressori sarebbero minori, secondo quanto riferito dai ragazzi aggrediti con insulti, pugni e calci. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti mentre due delle vittime sono riuscite ad allontanarsi per chiamare la polizia. Il branco avrebbe anche minacciato di morte i sei ragazzi se avessero allertato le forze dell'ordine. In corso i riscontri per cercare di risalire agli aggressori.