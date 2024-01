Conto alla rovescia per la missione spaziale AX3

AGI - È partito il conto alla rovescia per il lancio della missione spaziale Ax3 di Axiom Space che vedrà di nuovo protagonista l'Italia con la partecipazione del Colonnello Walter Villadei.

Nell’ambito del rinnovato interesse internazionale verso il settore spaziale, l’Italia – dove già risiedono eccellenze umane e tecnologiche in questo campo – è in prima fila nella valorizzazione di iniziative di collaborazione civile-militare e partenariati pubblico-privati, finalizzati ad assicurare concreti benefici sia in termini di sviluppo e potenziamento di capacità operative e di difesa nel settore spazio, sia in termini di concreti ritorni sociali, scientifici, economici e industriali al Paese.​

-1⃣2⃣ ore al lancio!

Scopriamo insieme uno degli esperimenti che il Colonnello Villadei dell'#AeronauticaMilitare effettuerà nei prossimi giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con la missione #Ax3️Anche nello #spazio la #Difesa è al servizio della collettività! pic.twitter.com/AczvPfoixl — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) January 17, 2024

È in quest’ottica che si inserisce la partecipazione nazionale alla missione Ax-3 di Axiom Space, il cui lancio è previsto questa sera e che porterà il Colonnello Walter Villadei sulla Stazione Spaziale Internazionale, insieme a un equipaggio interamente europeo formato da altre tre persone, dove resterà per circa due settimane.

La partecipazione italiana alla missione, che prende origine da un’iniziativa del Ministero della Difesa, si inserisce nell’ambito del posizionamento nazionale avviato con il Memorandum of Understanding siglato tra Governo italiano e Axiom Space lo scorso 19 maggio 2022, in prospettiva della prossima fase della presenza umana nell’orbita terrestre.

Per l’Italia, Ax-3 rappresenta il trait-d’union abilitante nell’ambito di una visione strategica che lega sinergicamente, sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (con delega allo Spazio), il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’Aeronautica Militare e l’Agenzia Spaziale Italiana, rappresentando un’occasione privilegiata per continuare a promuovere l’impegno verso un accesso sicuro ed efficace allo Spazio.

-3⃣giorni alla partenza del Colonnello Walter Villadei dell’#AeronauticaMilitare con la missione #Ax3 di @Axiom_Space



Continua il conto alla rovescia verso il #17gennaio, data in cui la #Difesa e l'Italia saranno nuovamente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale!️ pic.twitter.com/zjlquEGmvV — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) January 14, 2024

La missione Ax-3 darà inoltre la possibilità al Sistema Paese di incrementare competenze scientifiche, tecnologiche e operative legate alle attività umane nello spazio, attraverso lo svolgimento di esperimenti in microgravità, promossi dal Ministero della Difesa, tramite l’Aeronautica Militare, e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in coordinamento con centri di ricerca, università e industrie, per amplificare la grande esperienza nazionale in ambito operativo, medico e tecnologico, applicata allo spazio.​