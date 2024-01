Colpi di pistola ad Anzio, ferito un 18enne

AGI - Colpi di pistola ad Anzio, sul lungomare laziale. Un 18enne nigeriano è stato ferito da un proiettile esploso alle 14.30 in via del Leone. A chiamare il 112 alcuni passanti. Il giovane è stato colpito al gluteo destro e non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso da parte della polizia.