Maltempo in arrivo, ma con temperature in rialzo

AGI - La situazione meteo migliora in questi giorni anche se con clima invernale sulla Penisola, ma la prossima settimana è previsto maltempo in arrivo pur con un generale rialzo termico. Il tempo sarà più stabile nei prossimi giorni sulla nostra Penisola grazie a un promontorio anticiclonico in elevazione tra penisola Iberica e Mediterraneo occidentale: il clima comunque sarà pienamente invernale da nord a sud con temperature in media o anche poco sotto e possibilità di gelate anche in pianura.

Tra domenica e l'inizio della prossima settimana avremo un aumento della nuvolosità con qualche debole precipitazioni sui settori occidentali della Penisola e, a seguire, è possibile una fase di maltempo più intensa ma accompagnata da un generale rialzo termico. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano infatti temperature al di sopra delle medie anche di 5-7 gradi specialmente al centro-sud nei giorni centrali della prossima settimana. Da valutare comunque l'evoluzione del maltempo data l'elevata incertezza.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e foschie in pianura Padana. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Nebbie e foschie di nuovo in formazione nella notte in Pianura Padana.

Al Centro Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento in Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con addensamenti sulle regioni adriatiche e soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, con piogge sparse sulle isole maggiori e locali fenomeni in Appennino con neve oltre i 700-800. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sicilia, migliora altrove con graduali schiarite. In serata e in nottata migliora ovunque con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione e massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna e stazionarie al sud e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e locali foschie sulla pianura Padana. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni ma tornano foschie e banchi di nebbia.

Al Centro Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno. Tra la serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al Sud e sulle Isole Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolate precipitazioni attese sulla Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime in diminuzione; massime stazionarie o in rialzo.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord Tempo stabile al Nord nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito e schiarite su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. Asciutto anche in serata e nottata ma con molti addensamenti anche bassi e compatti.

Al Centro Nuvolosità in transito al mattino sulle regioni del centro, specie settori tirrenici, ma con scarsi fenomeni associati. Poche variazioni tra pomeriggio e sera quando saranno comunque possibili deboli piogge sulle regioni tirreniche, più asciutto altrove.

Al Sud e sulle Isole Molte nuvole in transito nel corso della giornata sulle regioni del sud Italia dove avremo anche locali piogge sparse su Sardegna e regioni tirreniche, più asciutto altrove. Poche variazioni in serata e nottata con tempo asciutto salvo pioviggini Campania, Calabria e Sardegna. Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime senza variazioni o in locale diminuzione sui settori adriatici.