Bimba precipitata dal balcone a Caivano, è fuori pericolo 

AGI - È fuori pericolo la bimba di 5 anni caduta dal balcone di una abitazione a Caivano. La piccola è vigile e adesso si stanno valutando gli esiti della tac ma non dovrebbero esserci lesioni interne. La prognosi non può essere ancora sciolta e la bambina resta in stretta osservazione all'ospedale Santobono di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, la bambina sarebbe stata salvata dai fili per stendere la biancheria, presenti sulla facciata del palazzo, che ne avrebbero attutito la caduta. I genitori sono del Burkina Faso, regolari in Italia e con cinque figli. Tre erano a scuola e due invece erano rimasti a casa perchè la piccola non stava bene.

La bimba caduta dall'abitazione in via Volta, era sola in casa. Questo è quanto fino a ora emerso dopo le prime indagini dei carabinieri. Potrebbe, dunque, trattarsi di un incidente.