Bimba precipita dal secondo piano di un palazzo a Caivano

AGI. - Una bambina è caduta da un balcone nel napoletano. Il fatto è caduto a Caivano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Volta. La piccola è precipitata dal secondo piano di un palazzo, ma la caduta è stata attutita da fili per stendere la biancheria.

La bimba ha 5 anni ed è stata trasportata all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono, in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità.