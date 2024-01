In arrivo freddo e neve sugli Appennini

AGI - Una circolazione depressionaria con una goccia di aria più fredda in quota si sposterà nelle prossime ore dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo. Condizioni meteo in peggioramento, rileva il Centro Meteo italiano, soprattutto sulle regioni del Sud Italia dove non mancheranno precipitazioni localmente anche a carattere di temporale. Clima ancora freddo con temperature di qualche grado al di sotto delle medie e possibilità di neve lungo l'Appennino, a tratti anche sotto i 1000 metri.

Con l'arrivo del secondo weekend di gennaio ecco un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo occidentale. Condizioni meteo più stabili in Italia ma con correnti settentrionali che manterranno ancora un clima piuttosto freddo. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che nella prima parte della prossima settimana mostrano adesso un rapido fronte freddo in transito sulla nostra Penisola, a seguire possibile una fase invece più mite.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD

Molte nubi al mattino con deboli precipitazioni nevose sulle Alpi occidentali, maggiori schiarite tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo in prevalenza asciutto; neve sul Piemonte dai 300 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge sui settori tirrenici, per lo più invariato altrove. Tra la serata e la notte piogge in arrivo sul Lazio e sulle coste adriatiche, ancora asciutto altrove con cieli nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in intensificazione su Sardegna e Sicilia con temporali e neve sui rilievi e locali piogge sui settori tirrenici. Tra la serata e la notte piogge e temporali in estensione su Campania e Calabria, neve oltre i 1000-1300 metri. Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in allontanamento verso sud. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti, con deboli precipitazioni sull'Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con neve in Appennino dai 900 metri circa. In serata attese schiarite tra Toscana, Umbria e Lazio, con ancora qualche precipitazione in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo diffuso al mattino con deboli piogge sparse e cieli coperti. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse e neve in Appennino fino a quote di media montagna. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.