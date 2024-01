Legato a un palo e dato alle fiamme, lotta tra la vita e la morte il pitbull Aron

AGI - Lotta tra la vita e la morte Aron, un pitbull che ieri a Palermo, in via delle Croci, è stato legato con una catena ad un palo e dato alle fiamme. Ricoverato grazie all'intervento di un passante, ha riportato ustioni su oltre l'80% del corpo e gravi danni agli organi interni.

La Lega antivivisezione (Lav), per poterlo tutelare ed evitare il trasferimento presso la clinica convenzionata con il Comune, troppo rischiosa secondo i veterinari curanti viste le condizioni critiche e la prognosi riservata, ha fatto richiesta all'autorità giudiziaria di sottoporlo a sequestro preventivo e di poterlo prendere in custodia giudiziaria per farsi quindi carico di tutte le spese veterinarie e del suo mantenimento.

"Siamo con il fiato sospeso, sperando che Aron continui a lottare, nonostante la grande sofferenza che sta provando, e riesca a sopravvivere all'orrore che ha subito - dichiara la Lav - nel frattempo depositiamo una denuncia per maltrattamento e chiediamo al Sindaco di Palermo Roberto Lagalla che dia un segnale forte volto a tutelare tutti gli animali del territorio emanando un'ordinanza che vieti a chi ha compiuto un gesto di tale gravità ed efferatezza di poter detenere altri animali, nonchè di prevedere un accertamento sulle condizioni psichiche a tutela anche dell'incolumità pubblica".

"Non mancheremo di ricordare questo e gli altri casi - continua la Lav - come quello del gatto Leone scuoiato vivo a Cava de' Tirreni, che hanno affollato le cronaca degli ultimi mesi per fare ulteriore pressione sui deputati della Commissione Giustizia della Camera perchè si proceda con l'esame e l'approvazione delle proposte di legge per inasprire le pene e rendere piu' efficaci le norme per perseguire i reati contro gli animali".