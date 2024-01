AGI - Cielo in prevalenza sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia ma temperature in deciso calo rispetto ai giorni scorsi, con un forte vento di bora a Trieste e sul Carso che soffia con una media di 70 chilometri all'ora e raffiche intorno ai 100.

Superlavoro quindi per i vigili del fuoco giuliani che nel corso della notte e in mattinata sono stati chiamati in numerosi interventi anche per alberi abbattuti. Il comune di Trieste ha informato che i giardini pubblici comunali recintati saranno chiusi al pubblico fino al miglioramento della situazione.

Rigide le temperature questa mattina con Trieste 3 gradi sopra lo zero, Gorizia 0 gradi, Udine 4 gradi, Pordenone 2 gradi, Tolmezzo e Tarvisio -1, Piancavallo -1,5, Forni di Sopra -2, Sappada -3 gradi, sul monte Zoncolan -6, sul Lussari -9.