Volevano proteggersi dal freddo, sono morti per le esalazioni di monossido

AGI - Tre persone sono morte probabilmente per esalazioni di monossido di carbonio, in uno stabile abbandonato appartenente all'ex istituto Configliachi, in via Guido Reni a Padova. Si tratterebbe di tre extracomunitari di origine nordafricana. I tre con della carta di alluminio avrebbero allestito una sorta di braciere di cui sono stati trovati i resti, per riscaldarsi dal freddo della notte.

La scoperta è stata fatta dagli uomini del 118 e dalla Questura di Padova allertati da altri due immigrati che erano giunti in zona per cercare riparo. Sui cadaveri non ci sono segni di violenza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e il 118. I tre erano in una piccola stanza dove è stato trovato il braciere.